Лига Чемпионов: ПАОК справился с «Базелем», драматичная победа «Астаны»

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В самом статусном матче дня ПАОК в Греции обыграл «Базель» и приблизился к дуэли со «Спартаком» в третьем раунде квалификации. Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов вышел на замену на 90-й минуте, а его соотечественник Евгений Хачериди весь матч провел на скамейке запасных.«Астана» под руководством украинского тренера Романа Григорчука за 20 секунд до финального свистка вырвала победу над датским «Митьюлландом». Украинский нападающий Артем Довбик в составе гостей на поле не выходил.Главной неожиданностью дня стало домашнее поражение «Легии» от «Спартака» из Трнавы. Поляки считались безоговорочным фаворитом матча, но так и не смогли вскрыть оборону гостей.Клуж (Румыния) –0:1Гол: Страндберг, 45– Базель (Швейцария) 2:1Голы: Каньяс, 32, Прийович, 80 – Айети, 82– Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – 5:0Голы: Хайрович, 22, Оршич, 28, Адеми, 50, 61, Ходжич, 82– Судува (Литва) – 3:0Голы: Эбесилио, 23, Радонич, 35, 58– Митьюлланд (Дания) 2:1Голы: Кляйнхайслер, 31, 90 – Викхейм, 51Легия (Польша) –– 0:2Гол: Грендель, 16, Власко, 90+3– Шериф (Молдова) – 1:0Гол: Ибраими, 24