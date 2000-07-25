Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: ПАОК справился с «Базелем», драматичная победа «Астаны»
В Европе проходят матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов.
В самом статусном матче дня ПАОК в Греции обыграл «Базель» и приблизился к дуэли со «Спартаком» в третьем раунде квалификации. Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов вышел на замену на 90-й минуте, а его соотечественник Евгений Хачериди весь матч провел на скамейке запасных.
«Астана» под руководством украинского тренера Романа Григорчука за 20 секунд до финального свистка вырвала победу над датским «Митьюлландом». Украинский нападающий Артем Довбик в составе гостей на поле не выходил.
Главной неожиданностью дня стало домашнее поражение «Легии» от «Спартака» из Трнавы. Поляки считались безоговорочным фаворитом матча, но так и не смогли вскрыть оборону гостей.
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Результаты первых матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:
Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция) 0:1
Гол: Страндберг, 45
ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария) 2:1
Голы: Каньяс, 32, Прийович, 80 – Айети, 82
Динамо Загреб (Хорватия)– Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – 5:0
Голы: Хайрович, 22, Оршич, 28, Адеми, 50, 61, Ходжич, 82
Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва) – 3:0
Голы: Эбесилио, 23, Радонич, 35, 58
Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания) 2:1
Голы: Кляйнхайслер, 31, 90 – Викхейм, 51
Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:2
Гол: Грендель, 16, Власко, 90+3
Шкендия (Албания) – Шериф (Молдова) – 1:0
Гол: Ибраими, 24
В самом статусном матче дня ПАОК в Греции обыграл «Базель» и приблизился к дуэли со «Спартаком» в третьем раунде квалификации. Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов вышел на замену на 90-й минуте, а его соотечественник Евгений Хачериди весь матч провел на скамейке запасных.
«Астана» под руководством украинского тренера Романа Григорчука за 20 секунд до финального свистка вырвала победу над датским «Митьюлландом». Украинский нападающий Артем Довбик в составе гостей на поле не выходил.
Главной неожиданностью дня стало домашнее поражение «Легии» от «Спартака» из Трнавы. Поляки считались безоговорочным фаворитом матча, но так и не смогли вскрыть оборону гостей.
Читайте также: «Динамо» до закрытия трансферного окна подпишет двух игроков
Результаты первых матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:
Клуж (Румыния) – Мальме (Швеция) 0:1
Гол: Страндберг, 45
ПАОК (Греция) – Базель (Швейцария) 2:1
Голы: Каньяс, 32, Прийович, 80 – Айети, 82
Динамо Загреб (Хорватия)– Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – 5:0
Голы: Хайрович, 22, Оршич, 28, Адеми, 50, 61, Ходжич, 82
Црвена Звезда (Сербия) – Судува (Литва) – 3:0
Голы: Эбесилио, 23, Радонич, 35, 58
Астана (Казахстан) – Митьюлланд (Дания) 2:1
Голы: Кляйнхайслер, 31, 90 – Викхейм, 51
Легия (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) – 0:2
Гол: Грендель, 16, Власко, 90+3
Шкендия (Албания) – Шериф (Молдова) – 1:0
Гол: Ибраими, 24
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