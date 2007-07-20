Лига Европы: «Юргорден» - «Мариуполь». Анонс матча

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Еще год назад «Мариуполь» играл в Первой лиге, а сегодня после 14-летней паузы вернется в еврокубки. Таков нынешний уровень украинского футбола… В статусе пятой силы Премьер-лиги команда Александра Бабича схлестнется с семикратным чемпионом Швеции «Юргорденом», который в текущем сезоне с семиматчевой серией без поражений на внутренней арене идет замыкает топ-4.Бабич после поражения от «Зари» (1:2) в первом туре Премьер-лиги признался, что «Мариуполь» перед стартом в Лиге Европы укомплектован только на 60-70%. Команду покинули арендованные у «Шахтера» Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий, вокруг которых строилась вся игра «Мариуполя» в атаке. Полноценной замены этим исполнителям клуб найти пока не удалось. Команду в дуэли с «Юргорденом» за собой должны повести опытные Худжамов и Фомин.«Мариуполь» закономерно считается аутсайдером в первом матче против шведов. «Юргорден» находится в лучшем игровом тонусе, в пользу хозяев домашние трибуны и искусственный газон. Фактор опыта также за скандинавами - Андрес Исакссон и Йонас Ольссон на двоих отыграли ни одну сотню матчей в английской Премьер-лиге.: Иссаксон - Аугустиссон, Ольссон, Йоханссон, Уне-Ларссон - Радетинач, Ульвестад, Карльстром, Ринг - Козица, Баджи: Худжамов - Демири, Быков, Яворский, Полегенько - Тищенко, Пихаленок, Мишнев, Белый, Чурко - ФоминТрансляция: «Футбол 1», 20:00Прогноз: 2:1