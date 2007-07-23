Украина U-19 разгромно проиграла Португалии в полуфинале Евро-2018

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Впервые мяч в воротах украинцев оказался уже на 80-й секунде – Коррейя после фланговой передачи со второй попытки отправил мяч в сетку.Спустя 10 минут Украина остался без главной атакующей опции – Супряга получил травму и уступил место на поле Кулакову.«Сине-желтые» так и не пришли в себя – с 19-й по 30-ю минуту Португалия забила еще четыре гола и задолго до финального свистка сняла все вопросы о выходе в финал.В перерыве Александру Петракову удалось успокоить своих подопечных – во втором тайме украинцы избежали больших провалов у своих ворот и не позволили Португалии замахнуться на рекордную победу в истории юношеского Евро.Несмотря на провал в полуфинале, главную задачу украинские юноши выполнили. Войдя в топ-5 турнира, сборная Украины в мае-июне следующего года сыграет на чемпионате мира U-20 в Польше.Украина U-19 —0:5Голы: Педру, 2, Жоау Фелипе, 19, 21, Франсиску Тринсау, 28, 30: Кучерук, Бондарь, Попов, Миколенко, Конопля (Сафронов, 34), Булеца, Хахлев, Цитаишвили (Ременюк, 72), Дришлюк, Корниенко, Супряга (Кулаков, 12)