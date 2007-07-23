Экс-полузащитник «Шахтера» Бернард близок к «Челси»

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Согласно информации авторитетного издания «Globo», у Бернарда есть 12 вариантов продолжения карьеры, а главным претендентом на бывшего хавбека «Шахтера» считается «Челси».Помимо лондонского гранда интерес к Бернарду проявляют «Монако», «Бенфика», «Вест Хэм», «Лестер», «Вольфсбург», «Палмейрас» и «Гремио».Бернард на данном этапе карьеры планирует остаться в Европе и перейти в один из топ-чемпионатов континента.За Бернарда «Шахтер» в 2013 году заплатил рекордные в истории клуба 25 миллионов евро. В марте текущего года стало известно, что хавбек не станет подписывать с «горняками» новый контракт и уйдет в статусе свободного агента.За пять лет в Украине бразилец во всех турнирах отыграл 157 матчей – на счету бразильца 28 голов и 35 результативных передач.Портал «Трансфермаркет» оценивает 25-летнего футболиста в 16 миллионов евро.