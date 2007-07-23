Британец Томас выиграл Тур де Франс-2018

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Перед решающей разделкой Томас на 2 минуты и 5 секунд голландца Тома Дюмулена. Британец за 31 километр позволил Дюмулену отыграть лишь 14 секунд.В борьбе за этап Дюмулен всего на 1 секунд обошел Кристофера Фрума, который в заочной борьбе с Приможем Рогличем легко вернул себе место на подиуме генерального зачета.Дюмулен стал трехкратным победителем этапов Тур де Франс. На счету голландца две выигранных разделки и один триумф на горном этапе в 2016 году.1. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 40,522. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,013. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,144. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,505. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 0,511. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 80.30,372. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 2,053. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,244. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,225. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 6,08105-й версия Тур де Франс завершится в воскресенье традиционным этапом дружбы с финишем в Париже.