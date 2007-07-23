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Раздел: Спорт  
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Британец Томас выиграл Тур де Франс-2018

Британец Томас выиграл Тур де Франс-2018Британский гонщик «Sky» Герейнт Томас на Тур де Франс впервые в карьере стал победителем Гран-тура.

Перед решающей разделкой Томас на 2 минуты и 5 секунд голландца Тома Дюмулена. Британец за 31 километр позволил Дюмулену отыграть лишь 14 секунд.

В борьбе за этап Дюмулен всего на 1 секунд обошел Кристофера Фрума, который в заочной борьбе с Приможем Рогличем легко вернул себе место на подиуме генерального зачета.

Дюмулен стал трехкратным победителем этапов Тур де Франс. На счету голландца две выигранных разделки и один триумф на горном этапе в 2016 году.

Результаты 20-го этапа:

1. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 40,52
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,01
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14
4. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,50
5. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 0,51

Общий зачет после 20-ти этапов:

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 80.30,37
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 2,05
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 6,08

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105-й версия Тур де Франс завершится в воскресенье традиционным этапом дружбы с финишем в Париже.
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 Теги: Тур де Франс-2018, Томас, велоспорт

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Сегодня, 18:55 » Автор: Иван Мартынов
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