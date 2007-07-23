Раздел: Спорт
Британец Томас выиграл Тур де Франс-2018
Британский гонщик «Sky» Герейнт Томас на Тур де Франс впервые в карьере стал победителем Гран-тура.
Перед решающей разделкой Томас на 2 минуты и 5 секунд голландца Тома Дюмулена. Британец за 31 километр позволил Дюмулену отыграть лишь 14 секунд.
В борьбе за этап Дюмулен всего на 1 секунд обошел Кристофера Фрума, который в заочной борьбе с Приможем Рогличем легко вернул себе место на подиуме генерального зачета.
Дюмулен стал трехкратным победителем этапов Тур де Франс. На счету голландца две выигранных разделки и один триумф на горном этапе в 2016 году.
Результаты 20-го этапа:
1. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 40,52
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,01
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14
4. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,50
5. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 0,51
Общий зачет после 20-ти этапов:
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 80.30,37
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 2,05
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 6,08
Читайте также: Тур де Франс-2018: Томас выиграл горный этап и перехватил желтую майку
105-й версия Тур де Франс завершится в воскресенье традиционным этапом дружбы с финишем в Париже.
Перед решающей разделкой Томас на 2 минуты и 5 секунд голландца Тома Дюмулена. Британец за 31 километр позволил Дюмулену отыграть лишь 14 секунд.
В борьбе за этап Дюмулен всего на 1 секунд обошел Кристофера Фрума, который в заочной борьбе с Приможем Рогличем легко вернул себе место на подиуме генерального зачета.
Дюмулен стал трехкратным победителем этапов Тур де Франс. На счету голландца две выигранных разделки и один триумф на горном этапе в 2016 году.
Результаты 20-го этапа:
1. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 40,52
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,01
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,14
4. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,50
5. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 0,51
Общий зачет после 20-ти этапов:
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 80.30,37
2. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 2,05
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22
5. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 6,08
Читайте также: Тур де Франс-2018: Томас выиграл горный этап и перехватил желтую майку
105-й версия Тур де Франс завершится в воскресенье традиционным этапом дружбы с финишем в Париже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
73
0
Также советуем посмотреть
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
Оставьте свой комментарий