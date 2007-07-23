Раздел: Спорт
«Карпаты» со скрипом обыграли «Черноморец»
«Карпаты» в матче второго тура Премьер-лиги минимально обыграли «Черноморец».
Хозяевам уже на 16-й минуте удалось открыть счет – Мякушко в штрафной нашел Шведа, а тому никто не помешал прицелиться и отправить мяч в дальний угол.
«Черноморец» после пропущенного мяча завладел инициативой, однако реальный шанс сравнять счет у «Моряков» возник только после перерыва. Рыжук уже видел мяч в воротах – Федецкий бросился под удар и спас свою команду. В следующий раз одесситы напомнили о своей атаке уже в компенсированное время – Диденко головой замыкал Карнозы, но не попал в створ ворот.
«Карпаты» 5 августа на «Украине» сыграют с «Олимпиком». «Черноморец» 4 августа в Одессе встретится с «Зарей».
Читайте также: «Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета
Карпаты - Черноморец 1:0
Гол: Швед, 16
Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Лебеденко, Мехремич — Голодюк (Эрбес, 53 (Бородай, 87)), Вербный — Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Варгас, 63) — Швед
Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Бабенко, 46), Смирнов — Татарков (Штогрин, 81), Леонов (Карноза, 53), Чорний — Диденко
Предупреждения: Кучинский — Савченко, Бабенко
Хозяевам уже на 16-й минуте удалось открыть счет – Мякушко в штрафной нашел Шведа, а тому никто не помешал прицелиться и отправить мяч в дальний угол.
«Черноморец» после пропущенного мяча завладел инициативой, однако реальный шанс сравнять счет у «Моряков» возник только после перерыва. Рыжук уже видел мяч в воротах – Федецкий бросился под удар и спас свою команду. В следующий раз одесситы напомнили о своей атаке уже в компенсированное время – Диденко головой замыкал Карнозы, но не попал в створ ворот.
«Карпаты» 5 августа на «Украине» сыграют с «Олимпиком». «Черноморец» 4 августа в Одессе встретится с «Зарей».
Читайте также: «Карпаты» обыграли «Звезду» и покинули зону вылета
Карпаты - Черноморец 1:0
Гол: Швед, 16
Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Лебеденко, Мехремич — Голодюк (Эрбес, 53 (Бородай, 87)), Вербный — Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Варгас, 63) — Швед
Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Бабенко, 46), Смирнов — Татарков (Штогрин, 81), Леонов (Карноза, 53), Чорний — Диденко
Предупреждения: Кучинский — Савченко, Бабенко
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