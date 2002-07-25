Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерь

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После двух туров только «Днепр-1», «Волынь» и «Сумы» идут со 100-процентными показателями.«Ингулец», «Звезда», «Кобра» и «Горняк-Спорт» в новом сезоне очков еще не набирали, а «Кобра» наряду с «Агробизнесом» и «Оболонь-Броварами» остается без забитых мячей.Только пять клубов в сумме забили больше, чем лидер бомбардирской гонки Первой лиги Станислав Кулиш, на счету которого три гола в двух матчах.Оболонь-Бровар — Рух 0:0Авангард — Агробизнес 0:0Ингулец –0:1Гол: Кучеренко, 42 (автогол)– Горняк-Спорт 6:0Голы: Лопыренок, 19, Кравчук, 27 (автогол), Кулиш, 36, 43, Назаренко, 84, Кожушко, 90+2Балканы - Колос 0:0Кобра –0:2Голы: Кравченко, 44, Семенина, 77– Металлист-1925 2:0Голы: Кожанов, 33, Горопевшек, 76– Звезда – 3:1Голы: Тарануха, 30, Яворский, 74, Рафальский, 89 – Збунь, 183 – Кулиш (Днепр 1)2 – Кожанов (Волынь)2 – Яворский (Сумы)2 – Лысенко (Колос)