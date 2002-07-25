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Раздел: Спорт  
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Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерь

Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерьСыграны матчи второго тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу.

После двух туров только «Днепр-1», «Волынь» и «Сумы» идут со 100-процентными показателями.

«Ингулец», «Звезда», «Кобра» и «Горняк-Спорт» в новом сезоне очков еще не набирали, а «Кобра» наряду с «Агробизнесом» и «Оболонь-Броварами» остается без забитых мячей.

Только пять клубов в сумме забили больше, чем лидер бомбардирской гонки Первой лиги Станислав Кулиш, на счету которого три гола в двух матчах.

Результаты матчей второго тура:

Оболонь-Бровар — Рух 0:0

Авангард — Агробизнес 0:0

Ингулец – Прикарпатье 0:1
Гол: Кучеренко, 42 (автогол)

Днепр-1 – Горняк-Спорт 6:0
Голы: Лопыренок, 19, Кравчук, 27 (автогол), Кулиш, 36, 43, Назаренко, 84, Кожушко, 90+2

Балканы - Колос 0:0

Кобра – МФК Николаев 0:2
Голы: Кравченко, 44, Семенина, 77

Волынь – Металлист-1925 2:0
Голы: Кожанов, 33, Горопевшек, 76

ПФК Сумы – Звезда – 3:1
Голы: Тарануха, 30, Яворский, 74, Рафальский, 89 – Збунь, 18

Турнирная таблица:

Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерь







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Лучшие бомбардиры:

3 – Кулиш (Днепр 1)
2 – Кожанов (Волынь)
2 – Яворский (Сумы)
2 – Лысенко (Колос)
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 Теги: Первая лига, Днепр-1, Волынь

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Сегодня, 07:27 » Автор: Иван Мартынов
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