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Уайлдер и Фьюри договариваются о бое

Уайлдер и Фьюри договариваются о боеЧемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) до конца года планирует встретиться с возобновившим карьеру Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО).

О переговорах с командой Фьюри сообщил менеджер Уайлдера Джей Дис. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил диалог с американцами по организации одного из крупнейших боев года.

«Надеюсь, мы скоро сообщим замечательную новость. Фьюри – непобедимый боец, он линейный чемпион мира, от отличный боксер и харизматичная личность. Победитель боя станет большой звездой в боксе, особенно в супертяжелом весе», - заявил представитель Диса.

Главной целью для Уайлдера остается чемпион WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), однако переговоры с британской стороной за последний год не сдвинулись с мертвой точки. Джошуа в следующем бою подерется с Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), а в апреле следующего года может выйти на абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).

Что касается Уайлдера, то американский чемпион еще не знает дату своего следующего боя. Первым номером в рейтинге WBC является Диллиан Уайт (24-1, 17 КО).

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Тайсон Фьюри во втором бою после возобновления на ринг 18 августа в Белфасте отбоксирует с бывшим претендентом на титулы в супертяжелом весе итальянцем Франческо Пьянетой (35-4-1, 21 КО).
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 Теги: Уайлдер, Фьюри, бокс

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Сегодня, 11:00 » Автор: Иван Мартынов
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