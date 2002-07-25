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Раздел: Спорт  
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Бой Усик-Беллью пройдет в Великобритании

Бой Усик-Беллью пройдет в ВеликобританииАбсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) в бою с Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) дебютирует на британском ринге.

Беллью в комментарии «Talk Sport» подтвердил договоренность по бою с Усиком. Громкий бой может состояться 20 октября на одной из крупнейших аренд Великобритании.

«Мы пообщались со стороной Усика и обо всем договорились. Это произойдет в Великобритании.

Бой пройдет не стадионе «Гудисон Парк». Я не нервничаю из-за боев, но когда я сражался там, то был абсолютно ошеломлен. Как по мне, то «O2 Арена» в Лондоне – идеальное место», - говорит Беллью.

Пока неизвестно, в какой весовой категории пройдет поединок Усика и Беллью. Британец хочет побороться за все пояса в тяжелом весе, украинец же в бою с Беллью планирует дебютировать в супертяжелом весе и показать свою готовность к бою с Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), владеющего титулами WBA, WBO и IBF.

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Александр Усик в последнем бою в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии решением судей разобрался с Муратом Гассиевым. Тони Беллью в начале мая в реванше повторно нокаутировал Дэвида Хэя.
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 Теги: Усик, Беллью, бокс

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Сегодня, 12:22 » Автор: Иван Мартынов
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