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Раздел: Спорт  
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У Милевского есть предложения из России и Бельгии

У Милевского есть предложения из России и БельгииБывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский ищет новый вариант продолжения карьеры.

Свободным агентом Милевский стал две недели назад – форварда из-за проблем с дисциплиной выгнали из брестского «Динамо», где украинец выступал с начала 2017 года.

Агент Милевского Александр Панков в интервью by.tribuna.com сообщил, что у Артема появились новые варианты продолжения карьеры. Ранее 31-летнего нападающего сватали в клуб украинской Премьер-лиги, есть у Милевского предложения из чемпионата Беларуси, а также от одного из клубов, выступающего в квалификации Лиги Европы.

«Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один из российской премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим», - заявил Панков.

За 36 матчей в футболке «Динамо» Брест Милевский забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В Беларуси экс-нападающий «Динамо» выиграл Кубок и Суперкубок.

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Артем Милевский после скандального ухода из киевского «Динамо» поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России и Беларуси.
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 Теги: Милевский, футбол, Бельгия

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Сегодня, 14:18 » Автор: Иван Мартынов
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