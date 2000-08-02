Лига Чемпионов: ПАОК выбил «Базель», успехи «Аякса» и «Астаны»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ПАОК с украинцами Евгением Хачериди и Евгением Шаховым на выезде неожиданно разбил «Базель» и уверенно вышел в третий круг квалификации. Хачериди в дебютном матче за новый клуб провел на поле 90 минут, Шахов вышел на замену в концовке второго тайма.«Астана» под руководством украинского специалиста Романа Григорчука за счет домашней победы недельной давности прошла «Мидтьюлланн». Украинский форвард датчан Артем Довбик в заявку на матч не попал.ХИК (Финляндия) -1:2 (первый матч – 0:0)Голы: Ягуби, 28 – Рафинья, 21 (автогол), Стасевич, 24Мидтьюлланн (Дания) –0:0 (первый матч – 1:2)- Кукеси (Албания) 3:0 (первый матч – 0:0)Голы: Кинтана, 24, 57 (оба – с пенальти), Деларж, 89- Клуж (Румыния) 1:1 (первый матч – 1:0)Голы: Траустасон, 55 – Джокович, 36Судува (Литва) -0:2 (первый матч – 0:3)Голы: Бен 8, Радоньич 38Базель (Швейцария) –0:3 (первый матч – 1:2)Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60– Лудогорец (Болгария) 1:0 (первый матч – 0:0)Гол: Хаджич, 45Штурм (Австрия) –1:3 (первый матч – 0:2)Голы: Онана, 89 (автогол) - Хунтелаар, 39, 77, Тадич, 48Русенборг (Норвегия) –– 0:0 (первый матч – 1:3)«Селтик» (Шотландия) – АЕК (Греция)«Зальцбург» (Австрия) – «Шкендия-79» (Македония)«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спартак» Трнава (Словакия)«Карабах» (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь)«Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия)«Видеотон» (Венгрия) – «Мальме» (Швеция)«Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)«Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)«Славия» (Чехия) – «Динамо» (Украина)ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия)