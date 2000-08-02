Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: ПАОК выбил «Базель», успехи «Аякса» и «Астаны»
Определились все участники третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов 2018-2019.
ПАОК с украинцами Евгением Хачериди и Евгением Шаховым на выезде неожиданно разбил «Базель» и уверенно вышел в третий круг квалификации. Хачериди в дебютном матче за новый клуб провел на поле 90 минут, Шахов вышел на замену в концовке второго тайма.
«Астана» под руководством украинского специалиста Романа Григорчука за счет домашней победы недельной давности прошла «Мидтьюлланн». Украинский форвард датчан Артем Довбик в заявку на матч не попал.
Результаты ответных матчей второго раунда квалификации ЛЧ:
ХИК (Финляндия) - БАТЭ (Беларусь) 1:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Ягуби, 28 – Рафинья, 21 (автогол), Стасевич, 24
Мидтьюлланн (Дания) – Астана (Казахстан) 0:0 (первый матч – 1:2)
Карабах (Азербайджан) - Кукеси (Албания) 3:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Кинтана, 24, 57 (оба – с пенальти), Деларж, 89
Мальме (Швеция) - Клуж (Румыния) 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Траустасон, 55 – Джокович, 36
Судува (Литва) - Црвена Звезда (Сербия) 0:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Бен 8, Радоньич 38
Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) 0:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60
Видеотон (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Хаджич, 45
Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды) 1:3 (первый матч – 0:2)
Голы: Онана, 89 (автогол) - Хунтелаар, 39, 77, Тадич, 48
Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 0:0 (первый матч – 1:3)
Все пары третьего раунда квалификации ЛЧ (матчи 7/8 и 14 августа):
Путь чемпионов
«Селтик» (Шотландия) – АЕК (Греция)
«Зальцбург» (Австрия) – «Шкендия-79» (Македония)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спартак» Трнава (Словакия)
«Карабах» (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь)
«Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Видеотон» (Венгрия) – «Мальме» (Швеция)
Читайте также: Лига Чемпионов: ПАОК справился с «Базелем», драматичная победа «Астаны»
Путь представителей лиг
«Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)
«Славия» (Чехия) – «Динамо» (Украина)
ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия)
ПАОК с украинцами Евгением Хачериди и Евгением Шаховым на выезде неожиданно разбил «Базель» и уверенно вышел в третий круг квалификации. Хачериди в дебютном матче за новый клуб провел на поле 90 минут, Шахов вышел на замену в концовке второго тайма.
«Астана» под руководством украинского специалиста Романа Григорчука за счет домашней победы недельной давности прошла «Мидтьюлланн». Украинский форвард датчан Артем Довбик в заявку на матч не попал.
Результаты ответных матчей второго раунда квалификации ЛЧ:
ХИК (Финляндия) - БАТЭ (Беларусь) 1:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Ягуби, 28 – Рафинья, 21 (автогол), Стасевич, 24
Мидтьюлланн (Дания) – Астана (Казахстан) 0:0 (первый матч – 1:2)
Карабах (Азербайджан) - Кукеси (Албания) 3:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Кинтана, 24, 57 (оба – с пенальти), Деларж, 89
Мальме (Швеция) - Клуж (Румыния) 1:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Траустасон, 55 – Джокович, 36
Судува (Литва) - Црвена Звезда (Сербия) 0:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Бен 8, Радоньич 38
Базель (Швейцария) – ПАОК (Греция) 0:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60
Видеотон (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Хаджич, 45
Штурм (Австрия) – Аякс (Нидерланды) 1:3 (первый матч – 0:2)
Голы: Онана, 89 (автогол) - Хунтелаар, 39, 77, Тадич, 48
Русенборг (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 0:0 (первый матч – 1:3)
Все пары третьего раунда квалификации ЛЧ (матчи 7/8 и 14 августа):
Путь чемпионов
«Селтик» (Шотландия) – АЕК (Греция)
«Зальцбург» (Австрия) – «Шкендия-79» (Македония)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спартак» Трнава (Словакия)
«Карабах» (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь)
«Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Видеотон» (Венгрия) – «Мальме» (Швеция)
Читайте также: Лига Чемпионов: ПАОК справился с «Базелем», драматичная победа «Астаны»
Путь представителей лиг
«Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)
«Славия» (Чехия) – «Динамо» (Украина)
ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия)
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