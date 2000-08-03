Раздел: Спорт
«Бордо» - следующий соперник «Мариуполя» в квалификации Лиги Европы
«Мариуполь» за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы поспорит с шестикратным чемпионом Франции «Бордо».
Во втором раунде квалификации «Бордо» с общим счетом 3:1 обыграл латвийский «Вентспилс». Выездную победу «Виноделам» принес гол Юссуфу Зеду, а в домашнем матче забивали Франсуа Камано и Жюль Кунде.
«Бордо» на еврокубковой арене в четвертый раз пересечется с клубом из Украины:
Кубок Чемпионов 1984-85: «Днепр» (1:1, 1:1, 5:3 по пенальти)
Кубок УЕФА 1988-89: «Днепр» (2:1, 1:1)
Лига Европы 2013-2014: «Динамо» (1:0, 1:1).
Самыми дорогостоящими футболистами «Бордо» по версии «Трансфермаркета» являются Николя де Превиль, Юссуф Сабали, Франсуа Камано и Жюль Кунде (по 7 млн евро). Общая стоимость состава «Бордо» оценивается в 87,9 млн евро, что в 17 раз меньше, чем у «Мариуполя».
Поединки третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Мариуполем» и «Бордо» состоятся 9 и 16 августа. Хозяином первого поединка выступит «Мариуполь».
Читайте также: «Заря» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
В третьем круге квалификации к «Мариуполю» присоединится «Заря». Соперником команды Юрия Вернидуба станет «Брага».
Во втором раунде квалификации «Бордо» с общим счетом 3:1 обыграл латвийский «Вентспилс». Выездную победу «Виноделам» принес гол Юссуфу Зеду, а в домашнем матче забивали Франсуа Камано и Жюль Кунде.
«Бордо» на еврокубковой арене в четвертый раз пересечется с клубом из Украины:
Кубок Чемпионов 1984-85: «Днепр» (1:1, 1:1, 5:3 по пенальти)
Кубок УЕФА 1988-89: «Днепр» (2:1, 1:1)
Лига Европы 2013-2014: «Динамо» (1:0, 1:1).
Самыми дорогостоящими футболистами «Бордо» по версии «Трансфермаркета» являются Николя де Превиль, Юссуф Сабали, Франсуа Камано и Жюль Кунде (по 7 млн евро). Общая стоимость состава «Бордо» оценивается в 87,9 млн евро, что в 17 раз меньше, чем у «Мариуполя».
Поединки третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Мариуполем» и «Бордо» состоятся 9 и 16 августа. Хозяином первого поединка выступит «Мариуполь».
Читайте также: «Заря» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
В третьем круге квалификации к «Мариуполю» присоединится «Заря». Соперником команды Юрия Вернидуба станет «Брага».
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