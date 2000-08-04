Раздел: Спорт
«Заря» и «Черноморец» победителя не определили
Заключительный матч субботней программы третьего тура Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем» завершился результативной ничьей.
Старт матча остался за «Зарей» - хозяева активно шли вперед и закономерно открыли счет. На 23-й минуте Рафаэль замкнул подачу с углового и открыл счет забитым голам в чемпионате Украины.
Караваев и Рафаэль могли удваивать преимущество луганчан, однако своими моментами не воспользовались. Расплата за нереализацию моментов наступила на 59-й минуте, когда Савченко со штрафного отправил мяч под перекладину.
«Черноморец» ни в чем не уступал «Заре» и закономерно удержал положительный результат. В концовке матча хозяева попытались организовать финальный штурм – оборона «Моряков» спокойно отбила робкие попытки «Зари» вырвать победу.
«Заря» в следующий четверг в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой», а следующим соперником команды Юрия Вернидуба на внутренней арене станут «Карпаты». «Черноморец» в четвертом туре в Одессе примет «Десну».
Читайте также: Чемпионат Украины: «Заря» уверенно идет третьей, «Черноморец» оформляет вторую победу подряд
Заря — Черноморец 1:1
Голы: Рафаэль, 23 — Савченко, 59
Заря: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Арвеладзе (Харатин, 54) — Караваев, Силас, Хомченовский (Кабаев, 63) — Рафаэль (Леднев, 80)
Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин (Ярмоленко, 84) — Савченко (Карноза, 90), Смирнов — Татарков (Леонов, 82), Бабенко, Чорний — Штогрин
Предупреждения: Чеберко — Грачев
Старт матча остался за «Зарей» - хозяева активно шли вперед и закономерно открыли счет. На 23-й минуте Рафаэль замкнул подачу с углового и открыл счет забитым голам в чемпионате Украины.
Караваев и Рафаэль могли удваивать преимущество луганчан, однако своими моментами не воспользовались. Расплата за нереализацию моментов наступила на 59-й минуте, когда Савченко со штрафного отправил мяч под перекладину.
«Черноморец» ни в чем не уступал «Заре» и закономерно удержал положительный результат. В концовке матча хозяева попытались организовать финальный штурм – оборона «Моряков» спокойно отбила робкие попытки «Зари» вырвать победу.
«Заря» в следующий четверг в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой», а следующим соперником команды Юрия Вернидуба на внутренней арене станут «Карпаты». «Черноморец» в четвертом туре в Одессе примет «Десну».
Читайте также: Чемпионат Украины: «Заря» уверенно идет третьей, «Черноморец» оформляет вторую победу подряд
Заря — Черноморец 1:1
Голы: Рафаэль, 23 — Савченко, 59
Заря: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Арвеладзе (Харатин, 54) — Караваев, Силас, Хомченовский (Кабаев, 63) — Рафаэль (Леднев, 80)
Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин (Ярмоленко, 84) — Савченко (Карноза, 90), Смирнов — Татарков (Леонов, 82), Бабенко, Чорний — Штогрин
Предупреждения: Чеберко — Грачев
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