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Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» сохраняют чемпионский темп

Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» сохраняют чемпионский темпСыграны матчи третьего тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.

Гол и результативная передача Станислава Кулиша обеспечили «Днепру-1» комфортную победу в выездном матче против «Звезды».

Очередные три очка «Волыни» принесла мощная игра Дениса Кожанова – экс-полузащитник «Карпат» и «Мариуполя» набрал два балла по системе гол+пас (1+1), а его команда продолжила штамповать победы со счетом 2:0.

Главным героем тура стал полузащитник «Металлиста-1925» Олег Синица – 22-летний украинец оформил покер в матче с «Сумами» и возглавил гонку бомбардиров.

Результаты матчей 3-го тура:

Металлист-1925 – ПФК Сумы 4:1
Голы: Синица, 23, 63, 70, 74 – Яворский, 90+3

МФК Николаев – Балканы 2:1
Голы: Антонюк, 68, Цапий, 75 – Н.Златов, 5

Рух – Кобра 2:1
Голы: Дуць, 10, Козак, 90+3 – Бобров, 43

Колос - Ингулец 0:0

Агробизнес – Волынь 0:2
Голы: Хагназари, 17, Кожанов, 69

Горняк-Спорт – Оболонь-Бровар 2:1
Голы: Корольков, 48, Шевчук, 52 – Ульянченко, 69

Звезда – СК Днепр-1 0:2
Голы: Загальский, 45+1, Кулиш, 70

Прикарпатье – Авангард – 0:1
Гол: Лобов, 45+3

Турнирная таблица:

Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» сохраняют чемпионский темп








Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерь

Лучшие бомбардиры:

4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Кожанов (Волынь)
3 – Яворский (Сумы)
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 Теги: Первая лига, Днепр-1, Волынь

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Сегодня, 22:14 » Автор: Иван Мартынов
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