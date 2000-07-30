Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» сохраняют чемпионский темп

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Гол и результативная передача Станислава Кулиша обеспечили «Днепру-1» комфортную победу в выездном матче против «Звезды».Очередные три очка «Волыни» принесла мощная игра Дениса Кожанова – экс-полузащитник «Карпат» и «Мариуполя» набрал два балла по системе гол+пас (1+1), а его команда продолжила штамповать победы со счетом 2:0.Главным героем тура стал полузащитник «Металлиста-1925» Олег Синица – 22-летний украинец оформил покер в матче с «Сумами» и возглавил гонку бомбардиров.– ПФК Сумы 4:1Голы: Синица, 23, 63, 70, 74 – Яворский, 90+3– Балканы 2:1Голы: Антонюк, 68, Цапий, 75 – Н.Златов, 5– Кобра 2:1Голы: Дуць, 10, Козак, 90+3 – Бобров, 43Колос - Ингулец 0:0Агробизнес –0:2Голы: Хагназари, 17, Кожанов, 69– Оболонь-Бровар 2:1Голы: Корольков, 48, Шевчук, 52 – Ульянченко, 69Звезда –0:2Голы: Загальский, 45+1, Кулиш, 70Прикарпатье –– 0:1Гол: Лобов, 45+34 – Синица (Металлист-1925)4 – Кулиш (Днепр-1)3 – Кожанов (Волынь)3 – Яворский (Сумы)