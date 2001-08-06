» » «Днепр-1» за форварда Супрягу просит 15 миллионов евро
Раздел: Спорт  
0

«Днепр-1» за форварда Супрягу просит 15 миллионов евро

«Днепр-1» за форварда Супрягу просит 15 миллионов евроПрезидент «Днепра-1» Юрий Береза отреагировал на слухи о переходе перспективного форварда Владислава Супряги в «Динамо».

Накануне «FootballHub» сообщил о договоренности между «Днепром-1» и «Динамо» по трансферу 18-летнего Супряги. Источник отметил, что киевлянам в борьбе за талантливого форварда удалось опередить РБ «Лейпциг», «Рому», «Манчестер Сити» и «Бенфику».

Позже неофициальный сайт «Днепра-1» подтвердил информацию о переходе Супряги в «Динамо». Согласно источнику, за форварда юношеской сборной Украины вице-чемпион заплатил более 3 миллионов евро.

«В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард «Днепра-1, продан за 1 млн евро. Интернет мерцает новостями о его трансфере, и «Динамо», купив его, опередило «Манчестер Сити», «Аякс», «Лейпциг», «Рома» и т.п.

Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все – ложь.

Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены «реалмадридовского» Лунина! И это – не три, шесть или 10 млн евро.

Цена Влада Супряги – 15 млн евро, а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч!

Если кто-то сможет и способен предложить именно такую цену – пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали – пусть останутся догадками фейсбучных троллей», - написал Береза на своей странице в «Facebook».

Супряга попал в сферу интересов многих европейских клубов после успешного выступления на недавнем чемпионате Европы – форвард «Днепра-1» забил 1 мяч и вошел в символическую сборную турнира.

Читайте также: «Днепр» и «Заря» спорят за французского форварда

Владислав Супряга первые шаги в профессиональном футболе делал в «Днепре», а летом прошлого года перебрался в «Днепр-1». В рамках Второй лиги Владислав в 28 матчах забил 7 мячей, а его команда с первой попытки поднялась в Первую лигу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр-1, Супряга, Динамо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:18 » Автор: Иван Мартынов
     106
     0

Похожие новости по теме

«Манчестер Сити» интересуется украинским форвардом «Манчестер Сити» интересуется украинским форвардом

Форвард «Днепр-1» и юношеской сборной Украины Владислав Супряга попал на карандаш к скаутам видных европейских клубов.

«Реал» заплатил за 17-летнего бразильца 50 миллионов евро «Реал» заплатил за 17-летнего бразильца 50 миллионов евро

Действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал» договорился с «Сантосом» о переходе бразильского форварда Родриго.

«Шахтер» нацелился на перспективного хорвата «Шахтер» нацелился на перспективного хорвата

Чемпион Украины «Шахтер» ведет переговоры по трансферу полузащитника загребского «Динамо» Никола Моро.

«Днепр» и «Заря» спорят за французского форварда «Днепр» и «Заря» спорят за французского форварда

Два клуба украинской Премьер-лиги нацелился на игрока бухарестского «Динамо».

Форварда сборной Украины зовут в Англию Форварда сборной Украины зовут в Англию

Нападающий «Днепра» Роман Зозуля может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх