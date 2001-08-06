Раздел: Спорт
«Днепр-1» за форварда Супрягу просит 15 миллионов евро
Президент «Днепра-1» Юрий Береза отреагировал на слухи о переходе перспективного форварда Владислава Супряги в «Динамо».
Накануне «FootballHub» сообщил о договоренности между «Днепром-1» и «Динамо» по трансферу 18-летнего Супряги. Источник отметил, что киевлянам в борьбе за талантливого форварда удалось опередить РБ «Лейпциг», «Рому», «Манчестер Сити» и «Бенфику».
Позже неофициальный сайт «Днепра-1» подтвердил информацию о переходе Супряги в «Динамо». Согласно источнику, за форварда юношеской сборной Украины вице-чемпион заплатил более 3 миллионов евро.
«В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард «Днепра-1, продан за 1 млн евро. Интернет мерцает новостями о его трансфере, и «Динамо», купив его, опередило «Манчестер Сити», «Аякс», «Лейпциг», «Рома» и т.п.
Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все – ложь.
Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены «реалмадридовского» Лунина! И это – не три, шесть или 10 млн евро.
Цена Влада Супряги – 15 млн евро, а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч!
Если кто-то сможет и способен предложить именно такую цену – пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали – пусть останутся догадками фейсбучных троллей», - написал Береза на своей странице в «Facebook».
Супряга попал в сферу интересов многих европейских клубов после успешного выступления на недавнем чемпионате Европы – форвард «Днепра-1» забил 1 мяч и вошел в символическую сборную турнира.
Читайте также: «Днепр» и «Заря» спорят за французского форварда
Владислав Супряга первые шаги в профессиональном футболе делал в «Днепре», а летом прошлого года перебрался в «Днепр-1». В рамках Второй лиги Владислав в 28 матчах забил 7 мячей, а его команда с первой попытки поднялась в Первую лигу.
Накануне «FootballHub» сообщил о договоренности между «Днепром-1» и «Динамо» по трансферу 18-летнего Супряги. Источник отметил, что киевлянам в борьбе за талантливого форварда удалось опередить РБ «Лейпциг», «Рому», «Манчестер Сити» и «Бенфику».
Позже неофициальный сайт «Днепра-1» подтвердил информацию о переходе Супряги в «Динамо». Согласно источнику, за форварда юношеской сборной Украины вице-чемпион заплатил более 3 миллионов евро.
«В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард «Днепра-1, продан за 1 млн евро. Интернет мерцает новостями о его трансфере, и «Динамо», купив его, опередило «Манчестер Сити», «Аякс», «Лейпциг», «Рома» и т.п.
Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все – ложь.
Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены «реалмадридовского» Лунина! И это – не три, шесть или 10 млн евро.
Цена Влада Супряги – 15 млн евро, а с каждым днем она может расти еще на несколько сотен тысяч!
Если кто-то сможет и способен предложить именно такую цену – пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали – пусть останутся догадками фейсбучных троллей», - написал Береза на своей странице в «Facebook».
Супряга попал в сферу интересов многих европейских клубов после успешного выступления на недавнем чемпионате Европы – форвард «Днепра-1» забил 1 мяч и вошел в символическую сборную турнира.
Читайте также: «Днепр» и «Заря» спорят за французского форварда
Владислав Супряга первые шаги в профессиональном футболе делал в «Днепре», а летом прошлого года перебрался в «Днепр-1». В рамках Второй лиги Владислав в 28 матчах забил 7 мячей, а его команда с первой попытки поднялась в Первую лигу.
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