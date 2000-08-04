Раздел: Спорт
«Шахтер» отправил аргентинского форварда в Испанию
Чемпион Украины «Шахтер» согласовал с «Малагой» аренду аргентинского нападающего Густаво Бланко-Лещука.
Бланко-Лещук на правах аренды проведет в «Малаге» следующий сезон, сообщает официальный сайт испанского клуба. Сделка не предусматривает опцию полноценного выкупа контракта.
Бланко-Лещук в январе 2017 года перешел в «Шахтер» из «Карпат» за 400 тысяч евро. Во всех турнирах аргентинец отыграл 31 матч, забив 8 голов и отдав 2 результативных передачи.
В текущем сезоне главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ни разу не внес имя Бланко-Лещука в заявку на официальный матч.
«Малага» в прошлом сезоне в Примере одержала всего 5 побед в 38 матчах и покинула элитный дивизион чемпионата Испании.
Читайте также: Шахтер» оформил трансфер аргентинского форварда «Карпат»
С уходом Густаво Бланко-Лещука в распоряжении тренерского штаба «Шахтера» осталось всего два форварда – экс-нападающий «Динамо» Жуниор Мораес и Оланренважу Кайоде, контракт которого «горняки» выкупили у «Манчестер Сити».
Бланко-Лещук на правах аренды проведет в «Малаге» следующий сезон, сообщает официальный сайт испанского клуба. Сделка не предусматривает опцию полноценного выкупа контракта.
Бланко-Лещук в январе 2017 года перешел в «Шахтер» из «Карпат» за 400 тысяч евро. Во всех турнирах аргентинец отыграл 31 матч, забив 8 голов и отдав 2 результативных передачи.
В текущем сезоне главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ни разу не внес имя Бланко-Лещука в заявку на официальный матч.
«Малага» в прошлом сезоне в Примере одержала всего 5 побед в 38 матчах и покинула элитный дивизион чемпионата Испании.
Читайте также: Шахтер» оформил трансфер аргентинского форварда «Карпат»
С уходом Густаво Бланко-Лещука в распоряжении тренерского штаба «Шахтера» осталось всего два форварда – экс-нападающий «Динамо» Жуниор Мораес и Оланренважу Кайоде, контракт которого «горняки» выкупили у «Манчестер Сити».
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