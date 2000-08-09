» » Лига Европы: «Мариуполь» - «Бордо». Анонс матча
Раздел: Спорт  
0

Лига Европы: «Мариуполь» - «Бордо». Анонс матча

Лига Европы: «Мариуполь» - «Бордо». Анонс матча«Мариуполь» в Одессе встретится с «Бордо» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Драматичная победа над «Юргорденом» продлила еврокубковый сезон «Мариуполя» как минимум на два матча. В третьем раунде квалификации подопечных Александра Бабича ждет соперник из другой лиги – французский «Бордо» всего 10 лет назад сенсационно брал Лигу 1 и достойно выступал в
Лиге Чемпионов. Сейчас клуб из винодельческого региона решает не такие громкие задачи, но все равно остается серьезным еврокубковым бойцом.

Самыми дорогостоящими футболистами «Бордо» по версии «Трансфермаркета» являются Николя де Превиль, Юссуф Сабали, Франсуа Камано и Жюль Кунде (по 7 млн евро). Общая стоимость состава «Бордо» оценивается в 87,9 млн евро, что в 17 раз меньше, чем у «Мариуполя». Стоит ли говорить, кто является фаворитом на выход в плей-офф квалификации?

В матчах с «Бордо» у «Мариуполя» добавится серьезная атакующая опция в лице Андрея Борячука – скоростной форвард в паре с опытным Русланом Фоминым попробует создать проблемы французской обороне.

«Мариуполь» уже удивил стальным характером в поединках с «Юргорденом». Почему бы азовцам в матчах с «Бордо» не преподнести еще один сюрприз?

Читайте также: «Бордо» - следующий соперник «Мариуполя» в квалификации Лиги Европы

Предварительные составы:

Мариуполь: Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Тищенко, Демири — Чурко — Фомин
Бордо: Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Плашил, Чоуамени, Санкаре, Юссуф, Камано – Де Превиль

Трансляция: «Футбол 1», 20:00

Прогноз: 1:2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лига Европы, Мариуполь, Бордо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:57 » Автор: Иван Мартынов
     71
     0

Похожие новости по теме

«Бордо» - следующий соперник «Мариуполя» в квалификации Лиги Европы «Бордо» - следующий соперник «Мариуполя» в квалификации Лиги Европы

«Мариуполь» за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы поспорит с шестикратным чемпионом Франции «Бордо».

«Мариуполь» прорвался в третий раунд квалификации Лиги Европы «Мариуполь» прорвался в третий раунд квалификации Лиги Европы

Клуб украинской Премьер-лиги «Мариуполь» в овертайме вырвал победу над «Юргорденом» и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Лига Европы. «Мариуполь» - «Юргорден». Анонс матча Лига Европы. «Мариуполь» - «Юргорден». Анонс матча

«Мариполь» в Одессе в ответном матче против «Юргордена» попробует пробиться в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Лига Европы: «Мариуполь» упустил победу над «Юргорденом» Лига Европы: «Мариуполь» упустил победу над «Юргорденом»

«Мариуполь» в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы не удержал победу над шведским «Юргорденом».

Лига Европы: «Юргорден» - «Мариуполь». Анонс матча Лига Европы: «Юргорден» - «Мариуполь». Анонс матча

«Мариуполь» во втором раунде квалификации Лиги Европы на выезде сыграет против шведского «Юргордена».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх