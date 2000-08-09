Раздел: Спорт
Лига Европы: «Мариуполь» - «Бордо». Анонс матча
«Мариуполь» в Одессе встретится с «Бордо» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Драматичная победа над «Юргорденом» продлила еврокубковый сезон «Мариуполя» как минимум на два матча. В третьем раунде квалификации подопечных Александра Бабича ждет соперник из другой лиги – французский «Бордо» всего 10 лет назад сенсационно брал Лигу 1 и достойно выступал в
Лиге Чемпионов. Сейчас клуб из винодельческого региона решает не такие громкие задачи, но все равно остается серьезным еврокубковым бойцом.
Самыми дорогостоящими футболистами «Бордо» по версии «Трансфермаркета» являются Николя де Превиль, Юссуф Сабали, Франсуа Камано и Жюль Кунде (по 7 млн евро). Общая стоимость состава «Бордо» оценивается в 87,9 млн евро, что в 17 раз меньше, чем у «Мариуполя». Стоит ли говорить, кто является фаворитом на выход в плей-офф квалификации?
В матчах с «Бордо» у «Мариуполя» добавится серьезная атакующая опция в лице Андрея Борячука – скоростной форвард в паре с опытным Русланом Фоминым попробует создать проблемы французской обороне.
«Мариуполь» уже удивил стальным характером в поединках с «Юргорденом». Почему бы азовцам в матчах с «Бордо» не преподнести еще один сюрприз?
Читайте также: «Бордо» - следующий соперник «Мариуполя» в квалификации Лиги Европы
Предварительные составы:
Мариуполь: Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Тищенко, Демири — Чурко — Фомин
Бордо: Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Плашил, Чоуамени, Санкаре, Юссуф, Камано – Де Превиль
Трансляция: «Футбол 1», 20:00
Прогноз: 1:2
Драматичная победа над «Юргорденом» продлила еврокубковый сезон «Мариуполя» как минимум на два матча. В третьем раунде квалификации подопечных Александра Бабича ждет соперник из другой лиги – французский «Бордо» всего 10 лет назад сенсационно брал Лигу 1 и достойно выступал в
Лиге Чемпионов. Сейчас клуб из винодельческого региона решает не такие громкие задачи, но все равно остается серьезным еврокубковым бойцом.
Самыми дорогостоящими футболистами «Бордо» по версии «Трансфермаркета» являются Николя де Превиль, Юссуф Сабали, Франсуа Камано и Жюль Кунде (по 7 млн евро). Общая стоимость состава «Бордо» оценивается в 87,9 млн евро, что в 17 раз меньше, чем у «Мариуполя». Стоит ли говорить, кто является фаворитом на выход в плей-офф квалификации?
В матчах с «Бордо» у «Мариуполя» добавится серьезная атакующая опция в лице Андрея Борячука – скоростной форвард в паре с опытным Русланом Фоминым попробует создать проблемы французской обороне.
«Мариуполь» уже удивил стальным характером в поединках с «Юргорденом». Почему бы азовцам в матчах с «Бордо» не преподнести еще один сюрприз?
Читайте также: «Бордо» - следующий соперник «Мариуполя» в квалификации Лиги Европы
Предварительные составы:
Мариуполь: Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Тищенко, Демири — Чурко — Фомин
Бордо: Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Плашил, Чоуамени, Санкаре, Юссуф, Камано – Де Превиль
Трансляция: «Футбол 1», 20:00
Прогноз: 1:2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Также советуем посмотреть
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
Оставьте свой комментарий