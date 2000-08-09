Лига Европы: «Мариуполь» - «Бордо». Анонс матча

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Драматичная победа над «Юргорденом» продлила еврокубковый сезон «Мариуполя» как минимум на два матча. В третьем раунде квалификации подопечных Александра Бабича ждет соперник из другой лиги – французский «Бордо» всего 10 лет назад сенсационно брал Лигу 1 и достойно выступал вЛиге Чемпионов. Сейчас клуб из винодельческого региона решает не такие громкие задачи, но все равно остается серьезным еврокубковым бойцом.Самыми дорогостоящими футболистами «Бордо» по версии «Трансфермаркета» являются Николя де Превиль, Юссуф Сабали, Франсуа Камано и Жюль Кунде (по 7 млн евро). Общая стоимость состава «Бордо» оценивается в 87,9 млн евро, что в 17 раз меньше, чем у «Мариуполя». Стоит ли говорить, кто является фаворитом на выход в плей-офф квалификации?В матчах с «Бордо» у «Мариуполя» добавится серьезная атакующая опция в лице Андрея Борячука – скоростной форвард в паре с опытным Русланом Фоминым попробует создать проблемы французской обороне.«Мариуполь» уже удивил стальным характером в поединках с «Юргорденом». Почему бы азовцам в матчах с «Бордо» не преподнести еще один сюрприз?Мариуполь: Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Тищенко, Демири — Чурко — ФоминБордо: Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Плашил, Чоуамени, Санкаре, Юссуф, Камано – Де ПревильТрансляция: «Футбол 1», 20:00Прогноз: 1:2