Бывший форвард «Днепра» Калинич перешел в «Атлетико»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Трансфер Калинича обошелся «Атлетико» в 14,5 миллионов евро, сообщает портал «Трансфермаркет». С новым клубом форвард сборной Хорватии подписал контракт до лета 2021 года.В «Атлетико» Калинич заменит аргентинца Лусиано Вьетто, который на правах годичной аренды перебрался в английский «Фулхэм».В Мадриде 30-летний хорват будет исполнять функции сменщика основного нападающего сборной Испании Диего Косты.Калинич в августе 2015 года за 5,5 миллионов перешел из «Днепра» в «Фиорентину». Спустя два года хорват на правах аренды с опцией выкупа за 20 миллионов евро стал игроком «Милана», однако в составе «красно-черных» провалился, забив лишь 6 голов в 41 матче.На чемпионате мира в России Калинич стал фигурантом крупного скандала, покинув сборную из-за отказа выходить на замену в одном из матчей группового этапа.Никола Калинич на клубном уровне во всех турнирах отыграл 377 матчей, забив 139 голов и отдав 38 результативных передач.