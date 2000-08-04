Раздел: Спорт
Бывший форвард «Днепра» Калинич перешел в «Атлетико»
Экс-нападающий «Днепра» Никола Калинич покинул «Милан» и стал игроком «Атлетико».
Трансфер Калинича обошелся «Атлетико» в 14,5 миллионов евро, сообщает портал «Трансфермаркет». С новым клубом форвард сборной Хорватии подписал контракт до лета 2021 года.
В «Атлетико» Калинич заменит аргентинца Лусиано Вьетто, который на правах годичной аренды перебрался в английский «Фулхэм».
В Мадриде 30-летний хорват будет исполнять функции сменщика основного нападающего сборной Испании Диего Косты.
Калинич в августе 2015 года за 5,5 миллионов перешел из «Днепра» в «Фиорентину». Спустя два года хорват на правах аренды с опцией выкупа за 20 миллионов евро стал игроком «Милана», однако в составе «красно-черных» провалился, забив лишь 6 голов в 41 матче.
На чемпионате мира в России Калинич стал фигурантом крупного скандала, покинув сборную из-за отказа выходить на замену в одном из матчей группового этапа.
Читайте также: Бывший нападающий «Днепра» перешел в «Милан»
Никола Калинич на клубном уровне во всех турнирах отыграл 377 матчей, забив 139 голов и отдав 38 результативных передач.
Трансфер Калинича обошелся «Атлетико» в 14,5 миллионов евро, сообщает портал «Трансфермаркет». С новым клубом форвард сборной Хорватии подписал контракт до лета 2021 года.
В «Атлетико» Калинич заменит аргентинца Лусиано Вьетто, который на правах годичной аренды перебрался в английский «Фулхэм».
В Мадриде 30-летний хорват будет исполнять функции сменщика основного нападающего сборной Испании Диего Косты.
Калинич в августе 2015 года за 5,5 миллионов перешел из «Днепра» в «Фиорентину». Спустя два года хорват на правах аренды с опцией выкупа за 20 миллионов евро стал игроком «Милана», однако в составе «красно-черных» провалился, забив лишь 6 голов в 41 матче.
На чемпионате мира в России Калинич стал фигурантом крупного скандала, покинув сборную из-за отказа выходить на замену в одном из матчей группового этапа.
Читайте также: Бывший нападающий «Днепра» перешел в «Милан»
Никола Калинич на клубном уровне во всех турнирах отыграл 377 матчей, забив 139 голов и отдав 38 результативных передач.
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