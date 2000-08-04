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Украинцы в Лиге Европы: Малиновский забивает, Азацкий ассистирует
Украинские футболисты в составе зарубежных клубов с переменным успехом выступают в квалификации Лиги Европы.
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский на старте сезона забивает в каждом матче. В домашнем матче с «Лехом» (2:0) украинец впервые в сезоне отличился не ударом со штрафного – в концовке первого тайма Малиновский ворвался в штрафную с левого фланга и мощным ударом вколотил мяч в ближний верхний угол. Защитник «Леха» Владимир Костевич отыграл 90 минут и заработал желтую карточку.
Защитник «Торпедо Кутаиси» Александр Азацкий отметился голевой передачей в домашнем матче с «Кукеси». Грузины неожиданно разгромили вице-чемпиона Албании (5:2) и сделали серьезную заявку на выход в плей-офф квалификации.
«Гент» в концовке выездного матча вырвал победу над «Ягеллонией» (1:0). Защитник Игорь Пластун вышел в стартовом составе и отыграл матч от свистка до свистка, а форвард Роман Яремчук появился на поле во втором тайме.
Форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола не спас свою команду от поражения в выездном матче с «Сигмой» (0:2). Эсеола провел на поле 57 минут и поле при счете 0:2.
Полузащитник «Пюника» Максим Трусевич отметился желтой карточкой в домашнем матче против «Маккаби» из Тель-Авива (0:0). Украинец провел на поле весь матч.
Александр Нойок и Алексей Хобленко в составе «Динамо-Брест» провалились в выездном поединке против «Аполлона» (0:4). Нойок провел на поле все 90 минут, Хобленко вышел на замену после перерыва.
Читайте также: Украинцы в Лиге Европы: дубль Эсеола, три ассиста Нойка
Защитник «Слована» Артем Сухоцкий вошел в заявку на матч с венским «Рапидом», но всю игру провел на скамейке запасных.
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский на старте сезона забивает в каждом матче. В домашнем матче с «Лехом» (2:0) украинец впервые в сезоне отличился не ударом со штрафного – в концовке первого тайма Малиновский ворвался в штрафную с левого фланга и мощным ударом вколотил мяч в ближний верхний угол. Защитник «Леха» Владимир Костевич отыграл 90 минут и заработал желтую карточку.
Защитник «Торпедо Кутаиси» Александр Азацкий отметился голевой передачей в домашнем матче с «Кукеси». Грузины неожиданно разгромили вице-чемпиона Албании (5:2) и сделали серьезную заявку на выход в плей-офф квалификации.
«Гент» в концовке выездного матча вырвал победу над «Ягеллонией» (1:0). Защитник Игорь Пластун вышел в стартовом составе и отыграл матч от свистка до свистка, а форвард Роман Яремчук появился на поле во втором тайме.
Форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола не спас свою команду от поражения в выездном матче с «Сигмой» (0:2). Эсеола провел на поле 57 минут и поле при счете 0:2.
Полузащитник «Пюника» Максим Трусевич отметился желтой карточкой в домашнем матче против «Маккаби» из Тель-Авива (0:0). Украинец провел на поле весь матч.
Александр Нойок и Алексей Хобленко в составе «Динамо-Брест» провалились в выездном поединке против «Аполлона» (0:4). Нойок провел на поле все 90 минут, Хобленко вышел на замену после перерыва.
Читайте также: Украинцы в Лиге Европы: дубль Эсеола, три ассиста Нойка
Защитник «Слована» Артем Сухоцкий вошел в заявку на матч с венским «Рапидом», но всю игру провел на скамейке запасных.
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