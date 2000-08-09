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Раздел: Спорт  
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Пике завершил карьеру в сборной Испании

Пике завершил карьеру в сборной ИспанииЗащитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении выступлений за сборную Испанию.

Последним крупным турниром для Пике в национальной сборной стал недавний чемпионат мира. Испания с трудом вышла в плей-офф, но уже в 1/8 финала в серии пенальти сенсационно проиграла России.

«Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сообщил ему, что принял возвещенное решение.

Это была красивая история, но теперь я сосредоточусь на «Барселоне». Чем дольше я останусь в клубе, тем лучше», - цитирует Пике издание «AS».

Пике на международной арене выступал с февраля 2009 года. В составе сборной Испании 31-летний защитник в 2010 году выиграл чемпионат мира, а спустя два года на полях Украины и Польши стал победителем чемпионата Европы.

Всего в сборной Испании Жерар Пике отыграл 102 матчей и забил 5 голов. При каталонце «Фурия Роха» одержала 73 победы при 14 поражениях.

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 Теги: сборная Испании, Пике, Барселона

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Сегодня, 20:00 » Автор: Иван Мартынов
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