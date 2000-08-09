Лунин с «Реалом» выиграл кубок Сантьяго Бернабеу

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Лунин вышел на замену на 78-й минуте в товарищеском матче против «Милана» за трофей имени Сантьяго Бернабеу. Украинец вновь не пропустил, а его команда обыграла «россо-нери» со счетом 3:1.Матч против «Милана» стал для Лунина третьим в составе «Реала». Ранее экс-голкипер «Днепра» и «Зари» успешно отстоял в победных матчах Международного кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».– Милан 3:1Голы: Бензема, 2, Бэйл, 45+1, Майораль 90 – Игуаин, 4Реал: Навас (Лунин, 78) – Карвахаль (Лопес, 79), Рамос (Вальверде, 78), Варан (Родригес, 62), Марсело (Начо, 46) – Кроос (Льоренте, 60), Каземиро (Себальос, 46) – Бэйл (Лукас, 77), Иско Модрич, 77), Асенсио (Винисиус, 78) – Бензема (Майораль, 77)Милан: Доннарумма – Калабрия (Шимич, 80), Мусакьо, Романьоли, Родригес (Кальдара, 56) – Кессье, Билья (Маури, 65), Бонавентура (Чалханоглу, 56) – Сусо, Игуаин (Бакка, 65), Борини (Кутроне, 46)Андрей Лунин, вероятно, свой дебютный сезон в «Реале» проведет в статусе третьего голкипера, а игровое время главный тренер «Сливочных» Хулен Лопетеги будет распределять между Тибо Куртуа и Кейлором Навасом.