Давид Сильва ушел из сборной Испании

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Сильва выступал в сборной Испании с 2006 года. На счету 32-летнего полузащитника 129 матчей и 37 голов.«Днями и неделями я размышлял и анализировал, чтобы принять решение о завершении карьеры в сборной Испании. Несомненно, это одно из самых сложных решений в моей карьеры.Национальная сборная дала мне все и позволила мне вырасти как игроку и как человеку. Я с гордостью завершаю 12-летний период со сборной, вместе с которой я выигрывал чемпионат мира и дважды становился чемпионом Европы.С командой я достиг всего, чего мечтал. Заканчиваю эпоху, наполненную эмоциями и многочисленными моментами, которые никогда не забуду», - написал Силва на своей странице в «Твиттере».После чемпионата мира помимо Давида Сильвы международную карьеру в сборной Испании завершили еще два знаковых футболиста – защитник Жерар Пике и полузащитник Андреас Иньеста.