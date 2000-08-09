» » Зинченко подорожал в два раза по версии «Трансфермаркета»
Раздел: Спорт  
0

Зинченко подорожал в два раза по версии «Трансфермаркета»

Зинченко подорожал в два раза по версии «Трансфермаркета»Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко приблизился к статусу самого дорогостоящего футболиста Украины.

Портал «Трансфермаркет» резко повысил стоимость Зинченко – несмотря на статус резервиста в «Ман Сити», 21-летний украинец подорожал до 15 миллионов евро.

Английский «Вулверхэмптон» перед закрытием трансферного окна был готов заплатить за Зинченко 16 миллионов фунтов, однако воспитанник «Шахтера» отказался от перехода и решил остаться в «Ман Сити».

Самым дорогостоящим футболистом Украины остается Андрей Ярмоленко – новичок «Вест Хэма» после переезда в Англию подешевел с 23 миллионов до 20.

Читайте также: Зинченко вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов Украины

Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:

1. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) – 20 млн евро
2. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 15 млн
3. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
4. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 10 млн
4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 10 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн
6. Андрей Лунин («Реал», Испания) – 8,5 млн
7. Виктор Цыганков («Динамо», Украина) – 8 млн
8. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 5 млн
9. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
10. Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) – 4 млн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Зинченко, Ярмоленко, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:32 » Автор: Иван Мартынов
     120
     0

Похожие новости по теме

Лунин вошел в пятерку самых дорогих футболистов Украины Лунин вошел в пятерку самых дорогих футболистов Украины

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин резко подорожал по версии авторитетного портала «Трансфермаркет».

Ярмоленко подешевел по версии «Трансфермаркета» Ярмоленко подешевел по версии «Трансфермаркета»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко ощутил последствия невыразительной второй половины прошлого сезона.

Коноплянка вылетел из тройки самых дорогих футболистов Украины Коноплянка вылетел из тройки самых дорогих футболистов Украины

Полузащитник «Шахтер» Евгений Коноплянка резко подешевел по версии авторитетного портала «Трансфермаркерт».

Зинченко вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов Украины Зинченко вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Александр Зинченко подорожал по версии авторитетного портала «Трансфермаркет».

Коноплянка потерял статус самого дорогостоящего футболиста Украины Коноплянка потерял статус самого дорогостоящего футболиста Украины

Портал «Трансфермаркет» не считает Евгения Коноплянку самым дорогостоящим футболистом Украины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх