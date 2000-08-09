Раздел: Спорт
Зинченко подорожал в два раза по версии «Трансфермаркета»
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко приблизился к статусу самого дорогостоящего футболиста Украины.
Портал «Трансфермаркет» резко повысил стоимость Зинченко – несмотря на статус резервиста в «Ман Сити», 21-летний украинец подорожал до 15 миллионов евро.
Английский «Вулверхэмптон» перед закрытием трансферного окна был готов заплатить за Зинченко 16 миллионов фунтов, однако воспитанник «Шахтера» отказался от перехода и решил остаться в «Ман Сити».
Самым дорогостоящим футболистом Украины остается Андрей Ярмоленко – новичок «Вест Хэма» после переезда в Англию подешевел с 23 миллионов до 20.
Читайте также: Зинченко вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов Украины
Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:
1. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) – 20 млн евро
2. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 15 млн
3. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
4. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 10 млн
4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 10 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн
6. Андрей Лунин («Реал», Испания) – 8,5 млн
7. Виктор Цыганков («Динамо», Украина) – 8 млн
8. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 5 млн
9. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
10. Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) – 4 млн
Портал «Трансфермаркет» резко повысил стоимость Зинченко – несмотря на статус резервиста в «Ман Сити», 21-летний украинец подорожал до 15 миллионов евро.
Английский «Вулверхэмптон» перед закрытием трансферного окна был готов заплатить за Зинченко 16 миллионов фунтов, однако воспитанник «Шахтера» отказался от перехода и решил остаться в «Ман Сити».
Самым дорогостоящим футболистом Украины остается Андрей Ярмоленко – новичок «Вест Хэма» после переезда в Англию подешевел с 23 миллионов до 20.
Читайте также: Зинченко вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов Украины
Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:
1. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) – 20 млн евро
2. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 15 млн
3. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
4. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 10 млн
4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 10 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн
6. Андрей Лунин («Реал», Испания) – 8,5 млн
7. Виктор Цыганков («Динамо», Украина) – 8 млн
8. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 5 млн
9. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
10. Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) – 4 млн
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