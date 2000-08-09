Зинченко подорожал в два раза по версии «Трансфермаркета»

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Портал «Трансфермаркет» резко повысил стоимость Зинченко – несмотря на статус резервиста в «Ман Сити», 21-летний украинец подорожал до 15 миллионов евро.Английский «Вулверхэмптон» перед закрытием трансферного окна был готов заплатить за Зинченко 16 миллионов фунтов, однако воспитанник «Шахтера» отказался от перехода и решил остаться в «Ман Сити».Самым дорогостоящим футболистом Украины остается Андрей Ярмоленко – новичок «Вест Хэма» после переезда в Англию подешевел с 23 миллионов до 20.1. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) – 20 млн евро2. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 15 млн3. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн4. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 10 млн4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 10 млн5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн6. Андрей Лунин («Реал», Испания) – 8,5 млн7. Виктор Цыганков («Динамо», Украина) – 8 млн8. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 5 млн9. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн10. Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) – 4 млн