«Аякс» - соперник «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

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Именитый «Аякс», упустив в выездном матче против «Стандарда» преимущество в два гола, в домашнем матче легко поставил бельгийцев на место. Три безответных мяча вывели голландцев в плей-офф квалификации, где «Аякс» уже ждет «Динамо», которое несколькими часами ранее с итоговым счетом 3:1 прошло «Славию».- Стандард 3:0Голы: Хунтелаар, 30, де Лигт, 34, Нерес, 46: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи (Ниссен Кристенсен, 76), Зиеш (Лабьяд, 90), де Йонг, Тадич, Шене, Нерес (ван де Бек, 82), Хунтелаар«Аякс» собрал один из сильнейших составов за последние годы. Гранд голландского футбола подготовил для прорыва в Лигу Чемпионов сплав из талантливой молодежи и опытных футболистов, среди которых выделяется экс-форвард «Реала» и «Милана» Клаас-Ян Хунтелаар, наколотивший за карьеру почти 300 голов.По версии авторитетного портала «Трансфермаркет», стоимость футболистов «Аякса» в 3,5 раза превышает стоимость состава «Динамо».Матчи плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Аяксом» состоятся 21 и 28 августа. Первый поединок пройдет в Амстердаме, ответный – в Киеве на НСК «Олимпийский».