«Атлетико» вырвал Суперкубок УЕФА из рук «Реала»

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Битва действующих чемпионов еврокубков сразу же преподнесла рекорд – Диего Коста на 49-й секунде с острого угла расстрелял Наваса и стал автором самого раннего гола в матчах за Суперкубок УЕФА.«Реал» сразу же перехватил инициативу и закономерно сравнял счет – на 27-й минуте Бэйл прорвался по флангу и навесил в штрафную, а Бензема оторвался от опекунов и головой переправил мяч в сетку.Во втором тайме «Сливочным» на ровном месте удалось выйти вперед. После подачи углового Хуанфран в своей штрафной сыграл рукой – Рамос с пенальти спокойно развел мяч и вратаря по разным углам.Когда казалось, что «Реалу» уже ничего не помешает стать третьим пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА после «Барселоны» и «Милана», у «Атлетико» вновь выстрелил Диего Коста – испанец с нескольких метров вбил мяч в сетку после передачи Корреа.В овертайме «Атлетико» уже было не остановить – Сауль красивым ударом с лета вывел «Матрасников» вперед, а окончательно все вопросы снял Коке, технично пробивший в противоход Навасу.Реал -2:4Голы: Бензема, 27, Рамос, 63 (с пенальти) - Диего Коста, 1, 79, Сауль, 98, Коке, 104: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос (Майораль, 102), Каземиро (Себальос, 76), Иско (Васкес, 83) - Бэйл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57): Облак - Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес - Коке, Родри (Витоло, 71), Сауль, Лемар (Партей, 90+1) - Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57)Предупреждения: Асенсио, Марсело, Себальос, Модрич, Рамос - Корреа, Диего Коста, Витоло