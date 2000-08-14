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Лига Европы: «Бордо» - «Мариуполь». Анонс матча

Лига Европы: «Бордо» - «Мариуполь». Анонс матча«Мариуполь» во Франции в ответном матче с «Бордо» попробует зацепиться за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы.

В столицу знаменитого на весь мир винодельческого региона «Мариуполь» прибыл с мизерными шансами на продление еврокубкового сезона. Домашние 1:3 с голевой ошибкой Рустама Худжамова – это приговор, и в «Мариуполе» и сами все прекрасно понимают. Разница в классе между командами слишком велика, чтобы рассчитывать на чудо.

Визит в гости к «Бордо» «Мариуполю» стоит рассматривать как важный этап подготовки к матчам чемпионата и Кубка Украины. Аналогичные цели преследуют и французы, также провалившие старт на внутренней арене.

Домашнее поражение «Бордо» от «Страсбурга» (0:2) в первом туре Лиги 1 понижает и без того мизерные шансы «Мариуполя». Команда Густаво Пойета задолжала своим фанатам и попытается отыграться на скромном клубе из Украины.

Для «Мариуполя» в ответном матче против «Бордо» важно сыграть в свой футбол, без суеты и грубых ошибок. Если команда Александра Бабича справится с давлением, то хотя бы ничья станет не такой уж недостижимой задачей.

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Предварительные составы:

Бордо: Костиль - Левчук, Кунде, Пабло, Пундж - Вада, Плашил, Тчуамени - Камано, Де Превиль, Лерагер
Мариуполь: Худжамов - Дава, Яворский, Быков - Полегенько, Тищенко, Пихаленок, Мишнев, Демири - Фомин, Чурко

Трансляция: «Футбол 1», 21:45

Прогноз: 3:1
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 Теги: Лига Европы, Бордо, Мариуполь

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Сегодня, 12:03 » Автор: Иван Мартынов
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