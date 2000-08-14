Франция возглавила рейтинг ФИФА, Украина – 35-я

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Франция после победы на чемпионате мира в России совершила скачок на шесть позиций и впервые с 2002 года возглавила рейтинг ФИФА.Финалист недавнего Мундиаля сборная Хорватии с 20-й строки поднялась на четвертую. В топ-10 вернулись Уругвай и Англия.Сборная Германии, провалив защиту титула, потеряла первую позицию и опустилась на 15-е место, уступая Дании, Швеции и Колумбии.Сборная Украины перед стартом в Лиге наций осталась на 35-й позиции.1 (7). Франция – 1726 очков2 (3). Бельгия – 17233 (2). Бразилия – 16574 (20). Хорватия – 16435 (14). Уругвай – 16276 (12). Англия – 16157 (4). Португалия – 15998 (6). Швейцария – 15979 (10). Испания – 15809 (12). Дания – 158011 (5). Аргентина – 157412 (9). Чили – 157013 (24). Швеция – 156514 (12). Колумбия – 156315 (1). Германия – 156116 (15). Мексика – 156017 (17). Нидерланды – 154018 (8). Польша – 153819 (18). Уэльс – 153620 (11). Перу – 1535...35 (35). Украина – 1468