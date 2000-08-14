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Франция возглавила рейтинг ФИФА, Украина – 35-я

Франция возглавила рейтинг ФИФА, Украина – 35-яМеждународная федерация футбола (ФИФА) представила обновленную версию рейтинга лучших национальных сборных мира.

Франция после победы на чемпионате мира в России совершила скачок на шесть позиций и впервые с 2002 года возглавила рейтинг ФИФА.

Финалист недавнего Мундиаля сборная Хорватии с 20-й строки поднялась на четвертую. В топ-10 вернулись Уругвай и Англия.

Сборная Германии, провалив защиту титула, потеряла первую позицию и опустилась на 15-е место, уступая Дании, Швеции и Колумбии.

Сборная Украины перед стартом в Лиге наций осталась на 35-й позиции.

Рейтинг ФИФА. 16 августа 2018 года:

1 (7). Франция – 1726 очков
2 (3). Бельгия – 1723
3 (2). Бразилия – 1657
4 (20). Хорватия – 1643
5 (14). Уругвай – 1627
6 (12). Англия – 1615
7 (4). Португалия – 1599
8 (6). Швейцария – 1597
9 (10). Испания – 1580
9 (12). Дания – 1580

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11 (5). Аргентина – 1574
12 (9). Чили – 1570
13 (24). Швеция – 1565
14 (12). Колумбия – 1563
15 (1). Германия – 1561
16 (15). Мексика – 1560
17 (17). Нидерланды – 1540
18 (8). Польша – 1538
19 (18). Уэльс – 1536
20 (11). Перу – 1535
...
35 (35). Украина – 1468
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 Теги: Рейтинг ФИФА, Франция, Украина

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Сегодня, 16:27 » Автор: Иван Мартынов
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