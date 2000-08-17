«Мариуполь» повторно проиграл «Бордо» и вылетел из Лиги Европы

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Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич по сравнению с домашним матче (1:3) сделал две замены в стартовом составе. В запасе остались ключевые игроки обороны – вратарь Худжамов и защитник Яворский.Хозяева уже на второй минуте вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Тут же Гальчук спас «Мариуполь» после удара Санкаре с нескольких метров.Ближе к середине первого тайма «Мариуполю» удалось выровнять игру. Более того, после перерыва азовцы едва ли не вышли вперед – вратарю «Бордо» Костилю пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после удара Тищенко.Для «Мариуполя» все стало совсем плохо после провального двухминутного отрезка – Пундже шикарным дальним ударом открыл счет, а спустя две минуты Санкаре замкнул навес с левого фланга.И все же последнее слово осталось за гостями. Фомин идеально исполнил штрафной и дал «Мариуполю» надежду на положительный результат. Украинцы до последнего искали свои шансы у чужих ворота, но уйти от закономерного поражения все же не смогли.- Мариуполь 2:1 (первый матч - 3:1)Голы: Пундж, 56, Санкаре, 58 - Фомин, 66Костиль - Левчук, Кунде, Пабло, Пундж - Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) - Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.: Гальчук - Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири - Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) - Фомин, Борячук.Предупреждения: Левчук - Борячук, Пихаленок.