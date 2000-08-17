Раздел: Спорт
«Мариуполь» повторно проиграл «Бордо» и вылетел из Лиги Европы
«Мариуполь» в ответном матче вновь уступил «Бордо» и не смог пробиться в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич по сравнению с домашним матче (1:3) сделал две замены в стартовом составе. В запасе остались ключевые игроки обороны – вратарь Худжамов и защитник Яворский.
Хозяева уже на второй минуте вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Тут же Гальчук спас «Мариуполь» после удара Санкаре с нескольких метров.
Ближе к середине первого тайма «Мариуполю» удалось выровнять игру. Более того, после перерыва азовцы едва ли не вышли вперед – вратарю «Бордо» Костилю пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после удара Тищенко.
Для «Мариуполя» все стало совсем плохо после провального двухминутного отрезка – Пундже шикарным дальним ударом открыл счет, а спустя две минуты Санкаре замкнул навес с левого фланга.
И все же последнее слово осталось за гостями. Фомин идеально исполнил штрафной и дал «Мариуполю» надежду на положительный результат. Украинцы до последнего искали свои шансы у чужих ворота, но уйти от закономерного поражения все же не смогли.
Читайте также: Лига Европы: «Мариуполь забил первым, но проиграл «Бордо»
Бордо - Мариуполь 2:1 (первый матч - 3:1)
Голы: Пундж, 56, Санкаре, 58 - Фомин, 66
Бордо: Костиль - Левчук, Кунде, Пабло, Пундж - Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) - Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.
Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири - Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) - Фомин, Борячук.
Предупреждения: Левчук - Борячук, Пихаленок.
Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич по сравнению с домашним матче (1:3) сделал две замены в стартовом составе. В запасе остались ключевые игроки обороны – вратарь Худжамов и защитник Яворский.
Хозяева уже на второй минуте вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Тут же Гальчук спас «Мариуполь» после удара Санкаре с нескольких метров.
Ближе к середине первого тайма «Мариуполю» удалось выровнять игру. Более того, после перерыва азовцы едва ли не вышли вперед – вратарю «Бордо» Костилю пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после удара Тищенко.
Для «Мариуполя» все стало совсем плохо после провального двухминутного отрезка – Пундже шикарным дальним ударом открыл счет, а спустя две минуты Санкаре замкнул навес с левого фланга.
И все же последнее слово осталось за гостями. Фомин идеально исполнил штрафной и дал «Мариуполю» надежду на положительный результат. Украинцы до последнего искали свои шансы у чужих ворота, но уйти от закономерного поражения все же не смогли.
Читайте также: Лига Европы: «Мариуполь забил первым, но проиграл «Бордо»
Бордо - Мариуполь 2:1 (первый матч - 3:1)
Голы: Пундж, 56, Санкаре, 58 - Фомин, 66
Бордо: Костиль - Левчук, Кунде, Пабло, Пундж - Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) - Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.
Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири - Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) - Фомин, Борячук.
Предупреждения: Левчук - Борячук, Пихаленок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
132
0
Также советуем посмотреть
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
Оставьте свой комментарий