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Ястремская упустила победу в первом круге турнира в Квебеке

Ястремская упустила победу в первом круге турнира в КвебекеУкраинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела досадное поражение на старте турнира в Квебеке категории WTA International с призовым фондом $250,000.

За выход во второй круг канадского турнира Ястремская соперничала с 100-й ракеткой мира Кристиной Макхэйл. В Квебек 18-летняя украинка прибыла из Чикаго, где на турнире ITF дошла до четвертьфинала.

Первый сет прошел под диктовку Ястремской – Даяна при счете 2:2 сделала два брейка подряд, а 84% выигранных мячей с первой подачи помогли
украинке отыграть четыре брейк-поинта и спокойно защитить свое преимущество.

Во второй партии Ястремская неожиданно провалилась, позволив Макхэйл выиграть пять геймов подряд. В концовке сета Даяна попыталась навязать борьбу, но после брейка в очередной раз отдала гейм на своей подаче.

В решающем сете Ястремская вела с брейком, но при счете 5:4 не смогла подать на матч. На тайбрейке Даяна совершила несколько невынужденных ошибок и закономерно покинула турнир уже после первого матча.

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Скоротечное выступление в Квебеке принесло Даяне Ястремской 2100 долларов призовых и 1 балл в рейтинг WTA.

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 2:6, 6:7
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 Теги: Ястремская, Квебек, теннис

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Сегодня, 00:33 » Автор: Иван Мартынов
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