Раздел: Спорт
Ястремская упустила победу в первом круге турнира в Квебеке
Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела досадное поражение на старте турнира в Квебеке категории WTA International с призовым фондом $250,000.
За выход во второй круг канадского турнира Ястремская соперничала с 100-й ракеткой мира Кристиной Макхэйл. В Квебек 18-летняя украинка прибыла из Чикаго, где на турнире ITF дошла до четвертьфинала.
Первый сет прошел под диктовку Ястремской – Даяна при счете 2:2 сделала два брейка подряд, а 84% выигранных мячей с первой подачи помогли
украинке отыграть четыре брейк-поинта и спокойно защитить свое преимущество.
Во второй партии Ястремская неожиданно провалилась, позволив Макхэйл выиграть пять геймов подряд. В концовке сета Даяна попыталась навязать борьбу, но после брейка в очередной раз отдала гейм на своей подаче.
В решающем сете Ястремская вела с брейком, но при счете 5:4 не смогла подать на матч. На тайбрейке Даяна совершила несколько невынужденных ошибок и закономерно покинула турнир уже после первого матча.
Читайте также: Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал в Нью-Хэйвене
Скоротечное выступление в Квебеке принесло Даяне Ястремской 2100 долларов призовых и 1 балл в рейтинг WTA.
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 2:6, 6:7
За выход во второй круг канадского турнира Ястремская соперничала с 100-й ракеткой мира Кристиной Макхэйл. В Квебек 18-летняя украинка прибыла из Чикаго, где на турнире ITF дошла до четвертьфинала.
Первый сет прошел под диктовку Ястремской – Даяна при счете 2:2 сделала два брейка подряд, а 84% выигранных мячей с первой подачи помогли
украинке отыграть четыре брейк-поинта и спокойно защитить свое преимущество.
Во второй партии Ястремская неожиданно провалилась, позволив Макхэйл выиграть пять геймов подряд. В концовке сета Даяна попыталась навязать борьбу, но после брейка в очередной раз отдала гейм на своей подаче.
В решающем сете Ястремская вела с брейком, но при счете 5:4 не смогла подать на матч. На тайбрейке Даяна совершила несколько невынужденных ошибок и закономерно покинула турнир уже после первого матча.
Читайте также: Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал в Нью-Хэйвене
Скоротечное выступление в Квебеке принесло Даяне Ястремской 2100 долларов призовых и 1 балл в рейтинг WTA.
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 2:6, 6:7
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