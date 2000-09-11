Ястремская упустила победу в первом круге турнира в Квебеке

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

За выход во второй круг канадского турнира Ястремская соперничала с 100-й ракеткой мира Кристиной Макхэйл. В Квебек 18-летняя украинка прибыла из Чикаго, где на турнире ITF дошла до четвертьфинала.Первый сет прошел под диктовку Ястремской – Даяна при счете 2:2 сделала два брейка подряд, а 84% выигранных мячей с первой подачи помоглиукраинке отыграть четыре брейк-поинта и спокойно защитить свое преимущество.Во второй партии Ястремская неожиданно провалилась, позволив Макхэйл выиграть пять геймов подряд. В концовке сета Даяна попыталась навязать борьбу, но после брейка в очередной раз отдала гейм на своей подаче.В решающем сете Ястремская вела с брейком, но при счете 5:4 не смогла подать на матч. На тайбрейке Даяна совершила несколько невынужденных ошибок и закономерно покинула турнир уже после первого матча.Скоротечное выступление в Квебеке принесло Даяне Ястремской 2100 долларов призовых и 1 балл в рейтинг WTA.Даяна Ястремская (Украина) –– 6:2, 2:6, 6:7