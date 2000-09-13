Тайсон готов остаться в «Шахтере» до конца карьеры

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Минувшим летом Тайсон был близок к переходу в «Рому», ходили слухи о возвращении бразильца на родину. Сам футболист склонялся к смене обстановки, однако в «Шахтере» после ухода Факундо Феррейры, Бернарда и Фреда не рискнули расставаться с еще одним ключевым игроком.«Меня уважают все игроки в команде, ко мне отлично относятся болельщики. Правда, что каждый игрок хочет продвигаться в карьере, делать шаги вперед. Но «Шахтер» - великий клуб, он заслуживает многого. Я принял решение остаться здесь. Кажется, я отсюда никогда не уйду. Буду здесь до самого конца», - приводит слова Тайсона портал «Footboom».Тайсон в 2013 году перешел в «Шахтер» из «Металлиста» за 15 миллионов евро. С тех пор бразильский хавбек во всех турнирах отыграл 210 матчей, забив 37 голов и отдав 57 результативных передач.Тайсона долго связывали с натурализацией в пользу сборной Украины, но в 2016 году полузащитник «Шахтера» получил дебютный вызов в сборную Бразилии. Летом Тайсон ездил на чемпионат мира в России.