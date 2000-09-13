Раздел: Спорт
Тайсон готов остаться в «Шахтере» до конца карьеры
Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон больше не стремиться к отъезду из Украины.
Минувшим летом Тайсон был близок к переходу в «Рому», ходили слухи о возвращении бразильца на родину. Сам футболист склонялся к смене обстановки, однако в «Шахтере» после ухода Факундо Феррейры, Бернарда и Фреда не рискнули расставаться с еще одним ключевым игроком.
«Меня уважают все игроки в команде, ко мне отлично относятся болельщики. Правда, что каждый игрок хочет продвигаться в карьере, делать шаги вперед. Но «Шахтер» - великий клуб, он заслуживает многого. Я принял решение остаться здесь. Кажется, я отсюда никогда не уйду. Буду здесь до самого конца», - приводит слова Тайсона портал «Footboom».
Тайсон в 2013 году перешел в «Шахтер» из «Металлиста» за 15 миллионов евро. С тех пор бразильский хавбек во всех турнирах отыграл 210 матчей, забив 37 голов и отдав 57 результативных передач.
Читайте также: «Лацио» и «Фенербахче» бьются за лидера «Шахтера»
Тайсона долго связывали с натурализацией в пользу сборной Украины, но в 2016 году полузащитник «Шахтера» получил дебютный вызов в сборную Бразилии. Летом Тайсон ездил на чемпионат мира в России.
Минувшим летом Тайсон был близок к переходу в «Рому», ходили слухи о возвращении бразильца на родину. Сам футболист склонялся к смене обстановки, однако в «Шахтере» после ухода Факундо Феррейры, Бернарда и Фреда не рискнули расставаться с еще одним ключевым игроком.
«Меня уважают все игроки в команде, ко мне отлично относятся болельщики. Правда, что каждый игрок хочет продвигаться в карьере, делать шаги вперед. Но «Шахтер» - великий клуб, он заслуживает многого. Я принял решение остаться здесь. Кажется, я отсюда никогда не уйду. Буду здесь до самого конца», - приводит слова Тайсона портал «Footboom».
Тайсон в 2013 году перешел в «Шахтер» из «Металлиста» за 15 миллионов евро. С тех пор бразильский хавбек во всех турнирах отыграл 210 матчей, забив 37 голов и отдав 57 результативных передач.
Читайте также: «Лацио» и «Фенербахче» бьются за лидера «Шахтера»
Тайсона долго связывали с натурализацией в пользу сборной Украины, но в 2016 году полузащитник «Шахтера» получил дебютный вызов в сборную Бразилии. Летом Тайсон ездил на чемпионат мира в России.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
133
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
- Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ
- Кошка покорила мир, показав, как нужно расслабляться
- Послання Президента та презентація держбюджету
Оставьте свой комментарий