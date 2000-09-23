Джошуа нокаутировал Поветкина и отстоял титулы в супертяжелом весе

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Защиту поясов WBA, WBO и IBF Джошуа начал очень неубедительно. На старте боя британец периодически пропускал быстрые наскоки Поветкина, что едва ли не привело к нокдауну – в концовке первого раунда чемпион пошатнулся после удачной комбинации россиянина.Уже во втором раунде Поветкину удалось разбить нос Джошуа. Претендент действовал активней, чемпион выжидал и старался экономить силы.Ближе к середине боя Джошуа стал активней работать по корпусу, Поветкин продолжил выцеливать голову, но теперь его удары британец хорошо видел и без проблем гасил все атаки.В шестом раунде в действиях Поветкина начала проявляться усталость. Джошуа только этого и ждал. В седьмом раунде чемпион провел идеальную комбинацию, в результате которой Поветкин оказался в тяжелейшем нокдауне. Рефери в ринге зачем-то позволил россиянину продолжить бой – Джошуа тут же организовал еще один нокдаун, спустя мгновение ставший нокаутом.Энтони Джошуа сохранил безупречный послужной список и сделал еще один шаг к бою за все титулы в супертяжелом весе. Следующая цель Джошуа определится 1 декабря в бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.