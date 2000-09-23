Раздел: Спорт
Джошуа нокаутировал Поветкина и отстоял титулы в супертяжелом весе
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в Лондоне нанес Александру Поветкину (34-2, 24 КО) второе поражение в карьере.
Защиту поясов WBA, WBO и IBF Джошуа начал очень неубедительно. На старте боя британец периодически пропускал быстрые наскоки Поветкина, что едва ли не привело к нокдауну – в концовке первого раунда чемпион пошатнулся после удачной комбинации россиянина.
Уже во втором раунде Поветкину удалось разбить нос Джошуа. Претендент действовал активней, чемпион выжидал и старался экономить силы.
Ближе к середине боя Джошуа стал активней работать по корпусу, Поветкин продолжил выцеливать голову, но теперь его удары британец хорошо видел и без проблем гасил все атаки.
В шестом раунде в действиях Поветкина начала проявляться усталость. Джошуа только этого и ждал. В седьмом раунде чемпион провел идеальную комбинацию, в результате которой Поветкин оказался в тяжелейшем нокдауне. Рефери в ринге зачем-то позволил россиянину продолжить бой – Джошуа тут же организовал еще один нокдаун, спустя мгновение ставший нокаутом.
Читайте также: Джошуа в сентябре проведет бой с Поветкиным
Энтони Джошуа сохранил безупречный послужной список и сделал еще один шаг к бою за все титулы в супертяжелом весе. Следующая цель Джошуа определится 1 декабря в бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
Защиту поясов WBA, WBO и IBF Джошуа начал очень неубедительно. На старте боя британец периодически пропускал быстрые наскоки Поветкина, что едва ли не привело к нокдауну – в концовке первого раунда чемпион пошатнулся после удачной комбинации россиянина.
Уже во втором раунде Поветкину удалось разбить нос Джошуа. Претендент действовал активней, чемпион выжидал и старался экономить силы.
Ближе к середине боя Джошуа стал активней работать по корпусу, Поветкин продолжил выцеливать голову, но теперь его удары британец хорошо видел и без проблем гасил все атаки.
В шестом раунде в действиях Поветкина начала проявляться усталость. Джошуа только этого и ждал. В седьмом раунде чемпион провел идеальную комбинацию, в результате которой Поветкин оказался в тяжелейшем нокдауне. Рефери в ринге зачем-то позволил россиянину продолжить бой – Джошуа тут же организовал еще один нокдаун, спустя мгновение ставший нокаутом.
Читайте также: Джошуа в сентябре проведет бой с Поветкиным
Энтони Джошуа сохранил безупречный послужной список и сделал еще один шаг к бою за все титулы в супертяжелом весе. Следующая цель Джошуа определится 1 декабря в бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
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