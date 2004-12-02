» » Четыре украинки выступят на Australian Open-2019
Раздел: Спорт  
0

Четыре украинки выступят на Australian Open-2019

Четыре украинки выступят на Australian Open-2019Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили предварительные списки участников турнира.

В женском одиночном разряде Украину на первом в сезоне турнире Большого шлема представят четыре теннисистки – четвертая ракетка мира Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

Через сито квалификации пробиваться в основную сетку Australian Open придется Ангелине Калининой, Марте Костюк, Екатерине Бондаренко и Катарине Завацкой.

У мужчин ситуация противоположная – ни один из украинцев не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, а в квалификации страну представит только Сергей Стаховский. Если киевлянин потерпит неудачу в предварительном турнире, то Украина в Мельбурне впервые за 11 лет не будет представлена в мужском одиночном разряде.

В прошлом году на Australian Open Элина Свитолина впервые в карьере дошла до четвертьфинала, а Марта Костюк в 15 лет сенсационно преодолела путь от квалификации до третьего круга. У мужчин лучшим стал Александр Долгополов, покинувший турнир после третьего круга.

Читайте также: Свитолина и Костюк шагают во второй круг Australian Open-2018

Australian Open-2019 стартует 14 января. Квалификационный турнир пройдет с 8 по 11 января.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Australian Open-2019, Свитолина, теннис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:05 » Автор: Иван Мартынов
     33
     0

Похожие новости по теме

Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian Open Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian Open

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала разгромную победу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина и Костюк шагают во второй круг Australian Open-2018 Свитолина и Костюк шагают во второй круг Australian Open-2018

Две украинки успешно стартовали в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

15-летняя Костюк пробилась в основную сетку Australian Open 15-летняя Костюк пробилась в основную сетку Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк преодолела квалификацию на дебютном турнире серии Большого шлема.

Australian Open-2018: Костюк пробилась в финал квалификации Australian Open-2018: Костюк пробилась в финал квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк в шаге от выхода в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Украину на Australian Open представят шесть теннисистов Украину на Australian Open представят шесть теннисистов

Представлен предварительный состав первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх