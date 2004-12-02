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Четыре украинки выступят на Australian Open-2019
Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили предварительные списки участников турнира.
В женском одиночном разряде Украину на первом в сезоне турнире Большого шлема представят четыре теннисистки – четвертая ракетка мира Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.
Через сито квалификации пробиваться в основную сетку Australian Open придется Ангелине Калининой, Марте Костюк, Екатерине Бондаренко и Катарине Завацкой.
У мужчин ситуация противоположная – ни один из украинцев не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, а в квалификации страну представит только Сергей Стаховский. Если киевлянин потерпит неудачу в предварительном турнире, то Украина в Мельбурне впервые за 11 лет не будет представлена в мужском одиночном разряде.
В прошлом году на Australian Open Элина Свитолина впервые в карьере дошла до четвертьфинала, а Марта Костюк в 15 лет сенсационно преодолела путь от квалификации до третьего круга. У мужчин лучшим стал Александр Долгополов, покинувший турнир после третьего круга.
Читайте также: Свитолина и Костюк шагают во второй круг Australian Open-2018
Australian Open-2019 стартует 14 января. Квалификационный турнир пройдет с 8 по 11 января.
В женском одиночном разряде Украину на первом в сезоне турнире Большого шлема представят четыре теннисистки – четвертая ракетка мира Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.
Через сито квалификации пробиваться в основную сетку Australian Open придется Ангелине Калининой, Марте Костюк, Екатерине Бондаренко и Катарине Завацкой.
У мужчин ситуация противоположная – ни один из украинцев не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, а в квалификации страну представит только Сергей Стаховский. Если киевлянин потерпит неудачу в предварительном турнире, то Украина в Мельбурне впервые за 11 лет не будет представлена в мужском одиночном разряде.
В прошлом году на Australian Open Элина Свитолина впервые в карьере дошла до четвертьфинала, а Марта Костюк в 15 лет сенсационно преодолела путь от квалификации до третьего круга. У мужчин лучшим стал Александр Долгополов, покинувший турнир после третьего круга.
Читайте также: Свитолина и Костюк шагают во второй круг Australian Open-2018
Australian Open-2019 стартует 14 января. Квалификационный турнир пройдет с 8 по 11 января.
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