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Биатлон: Кристиансен выиграл спринт в США, украинцев нет в топ-30
Норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен – сенсационный победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Первую личную победу в карьере Кристиансен добыл благодаря безупречной стрельбе и грамотному распределению сил на последнем круге. Казалось, норвежец не выстоит в заочной борьбе с графиком Симона Дестье, но ему все же удалось перебить результат француза.
На экваторе гонки мало кто сомневался, что Йоханнес Бё одержит 13-ю победу в сезоне, но на стойке лидер Кубка мира ухитрился допустить четыре промаха, что отбросило его на итоговое пятое место с 40-секундным отставанием от Кристиансена.
Украинцы спринт в Солт-Лейк-Сити провели неудачно – Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Тарас Лесюк на троих заработали 10 кругов штрафа. Пидручный при хорошей скорости на лыжне сумел попасть в очковую зону, а Лесюку не удалось квалифицироваться в завтрашнее преследование.
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Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты спринта:
1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 23:29,7
2. Симон Дестье (Франция, 1+0) +1,3
3. Роман Реес (Германия, 0+1) +22,4
...
33. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +1:41,7
54. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:33,4
78. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:40,0
Первую личную победу в карьере Кристиансен добыл благодаря безупречной стрельбе и грамотному распределению сил на последнем круге. Казалось, норвежец не выстоит в заочной борьбе с графиком Симона Дестье, но ему все же удалось перебить результат француза.
На экваторе гонки мало кто сомневался, что Йоханнес Бё одержит 13-ю победу в сезоне, но на стойке лидер Кубка мира ухитрился допустить четыре промаха, что отбросило его на итоговое пятое место с 40-секундным отставанием от Кристиансена.
Украинцы спринт в Солт-Лейк-Сити провели неудачно – Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Тарас Лесюк на троих заработали 10 кругов штрафа. Пидручный при хорошей скорости на лыжне сумел попасть в очковую зону, а Лесюку не удалось квалифицироваться в завтрашнее преследование.
Читайте также: Биатлон: Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце, два украинца в топ-20
Кубок мира 2018-2019. Солт-Лейк-Сити. Результаты спринта:
1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 23:29,7
2. Симон Дестье (Франция, 1+0) +1,3
3. Роман Реес (Германия, 0+1) +22,4
...
33. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +1:41,7
54. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:33,4
78. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:40,0
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