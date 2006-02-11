Биатлон: Кристиансен выиграл спринт в США, украинцев нет в топ-30

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Первую личную победу в карьере Кристиансен добыл благодаря безупречной стрельбе и грамотному распределению сил на последнем круге. Казалось, норвежец не выстоит в заочной борьбе с графиком Симона Дестье, но ему все же удалось перебить результат француза.На экваторе гонки мало кто сомневался, что Йоханнес Бё одержит 13-ю победу в сезоне, но на стойке лидер Кубка мира ухитрился допустить четыре промаха, что отбросило его на итоговое пятое место с 40-секундным отставанием от Кристиансена.Украинцы спринт в Солт-Лейк-Сити провели неудачно – Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Тарас Лесюк на троих заработали 10 кругов штрафа. Пидручный при хорошей скорости на лыжне сумел попасть в очковую зону, а Лесюку не удалось квалифицироваться в завтрашнее преследование.1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 23:29,72. Симон Дестье (Франция, 1+0) +1,33. Роман Реес (Германия, 0+1) +22,4...33. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +1:41,754. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:33,478. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:40,0