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Команда ЛеБрона выиграла Матч всех звезд НБА. Видео

Команда ЛеБрона выиграла Матч всех звезд НБА. ВидеоСборная ЛеБрона Джеймса совершила камбэк в Матче всех звезд НБА против команды Янниса Адетокумбо.

По ходу первой половины игры команда Янниса во главе с лидером «Милуоки» Адетокумбо, разыгрывающим «Голден Стэйта» Стивеном Карри и форвардом «Оклахомы» Полом Джорджем оторвалась в счете на 18 баллов, но после большого перерыва ЛеБрон Джеймс и компания за счет ударной третьей четверти перевернули ход игры.

На двоих команды набрали 342 очка и реализовали 62 трехочковых броска при 167 попытках. Всему двух игрокам удалось набрать более 25 очков, только два игрока (Дирк Новицки и Энтони Дэвис) провели на площадке меньше 10 минут.

Самым ценным игроком Матча всех звезд НБА во второй раз в карьере стал Кевин Дюрант. Среди действующих игроков больше одной награды MVP только у ЛеБрона Джеймса (3) и Рассела Уэстбрука (2).

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Команда Янниса – Команда ЛеБрона 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

Команда Янниса: Адетокумбо (38 + 11 подборов), Джордж (20), Миддлтон (20), Уэстбрук (17), Карри (17 + 9 подборов + 7 передач).

Команда ЛеБрона: Дюрант (31 + 7 подборов), Томпсон (20 + 8 подборов), Леонард (19), Джеймс (19 + 8 подборов), Лиллард (18).

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 Теги: Матч звезд НБА, баскетбол, Джеймс

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Сегодня, 08:39 » Автор: Иван Мартынов
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