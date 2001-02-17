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Раздел: Спорт  
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Пидгрушная из-за проблем с сердцем досрочно завершила сезон

Пидгрушная из-за проблем с сердцем досрочно завершила сезонУкраинская биатлонистка Елена Пидгрушная вынуждена пропустить концовку сезона.

Как сообщает портал Biathlon.com.ua, на прошлой неделе Пидгрушная в Киеве прошла углубленное медицинское обследование. У Елены обнаружилась острая стадия миокардита (воспаления сердечной мышцы). С этим диагнозом ее выступление в заключительных гонках сезона исключено.

Проблемы со здоровьем у Пидгрушной обострились в январе после перенесенного заболевания. Капитан сборной Украины пыталась выступать на этапах Кубка мира в Германии, Италии и Канаде, но состояние ее здоровья ухудшилось, после чего было принято решение отправить биатлонистку в Украину для
обследования.

Таким образом, Пидгрушная не выступит на чемпионате мира в Эстерсунде, а также пропустит заключительный этап Кубка мира в Холменколлене.

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Елена Пидгрушная в текущем сезоне в общем зачете Кубка мира занимает 36-е место. Лучшим для украинки стал стартовый этап сезона в Нове Место – в спринте Пидгрушная была пятой, а в гонке преследования замкнула топ-6.
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 Теги: биатлон, Пидгрушная, Кубок мира

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