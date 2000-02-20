Лига Чемпионов: «Ливерпуль» и «Бавария» разошлись нулевой ничьей

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За 90 минут два пятикратных победителя Лиги Чемпионов на двоих нанесли лишь три удара в створ ворот. «Бавария» сконцентрировалась на контроле мяча и не дала пространства для звездной атаки «Ливерпуля».В первом тайме у «Баварии» было несколько перспективных моментов, но прострел Гнабри с левого фланга так и не стал голевым, а Коман после грубой ошибки оборонцев «Ливерпуля» из убойной позиции зарядил мяч в сетку со внешней стороны. Хозяева ответили 100-процентным шансом Мане, который неожиданно оказался перед воротами Нойера, но растерялся и пробил неточно.После перерыва сценарий игры не изменился – «Ливерпуль» безуспешно пытался взломать оборону «Баварии», а немцы сделали ставку на дальние удары, но перспективные попытки Хамеса и Гнабри оказались неточными.Ответный матч между «Баварией» и «Ливерпулем» состоится 13 марта в Мюнхене.Ливерпуль - Бавария 0:0: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76) - Салах, Фирмино (Ориги, 76), Мане.: Нойер - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Алькантара, Мартинес, Хамес (Санчеш, 87) - Гнабри (Рафинья, 90+1), Левандовски, Коман.Предупреждения: Хендерсон - Киммих