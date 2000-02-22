Раздел: Спорт
Стаховский вышел в 1/4 финала в Марселе, вторая победа Козловой в Будапеште
Сергей Стаховский и Екатерина Козлова добрались до четвертьфинала на турнирах АТР и WTA соответственно.
Стаховский в Марселе в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл 130-ю ракетку мира Грегуара Баррере и впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира АТР.
В каждом сете Сергей сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче отыграл три брейк-поинта.
За путевку в полуфинал Сергей Стаховский в пятницу поспорит с 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Украинец попробует прервать 19-матчевую
серию поражений в поединках с теннисистами из топ-20.
Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:3, 6:4
Екатерина Козлова в Будапеште с третьей попытки впервые обыграла 95-ю ракетку мира из США Мэдисон Бренгл За 58 минут теннисистка из Николаева позволила сопернице взять лишь один гейм.
На пути к первому четвертьфиналу сезона на турнире WTA Козлова реализовала 7 из 10 брейк-поинтов и сделала 25 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.
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Следующей соперницей Екатерины Козловой станет действующая чемпионка Будапешта Элисон ван Эйтванк, замыкающая топ-50 мирового рейтинга.
Екатерина Козлова (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 6:1
Стаховский в Марселе в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл 130-ю ракетку мира Грегуара Баррере и впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира АТР.
В каждом сете Сергей сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче отыграл три брейк-поинта.
За путевку в полуфинал Сергей Стаховский в пятницу поспорит с 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Украинец попробует прервать 19-матчевую
серию поражений в поединках с теннисистами из топ-20.
Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:3, 6:4
Екатерина Козлова в Будапеште с третьей попытки впервые обыграла 95-ю ракетку мира из США Мэдисон Бренгл За 58 минут теннисистка из Николаева позволила сопернице взять лишь один гейм.
На пути к первому четвертьфиналу сезона на турнире WTA Козлова реализовала 7 из 10 брейк-поинтов и сделала 25 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.
Читайте также: Стаховский пробился во второй круг в Марселе, Козлова успешно стартовала в Будапеште
Следующей соперницей Екатерины Козловой станет действующая чемпионка Будапешта Элисон ван Эйтванк, замыкающая топ-50 мирового рейтинга.
Екатерина Козлова (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 6:1
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