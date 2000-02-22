» » Стаховский вышел в 1/4 финала в Марселе, вторая победа Козловой в Будапеште
Раздел: Спорт  
0

Стаховский вышел в 1/4 финала в Марселе, вторая победа Козловой в Будапеште

Стаховский вышел в 1/4 финала в Марселе, вторая победа Козловой в БудапештеСергей Стаховский и Екатерина Козлова добрались до четвертьфинала на турнирах АТР и WTA соответственно.

Стаховский в Марселе в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл 130-ю ракетку мира Грегуара Баррере и впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира АТР.

В каждом сете Сергей сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче отыграл три брейк-поинта.

За путевку в полуфинал Сергей Стаховский в пятницу поспорит с 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Украинец попробует прервать 19-матчевую
серию поражений в поединках с теннисистами из топ-20.

Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:3, 6:4


Екатерина Козлова в Будапеште с третьей попытки впервые обыграла 95-ю ракетку мира из США Мэдисон Бренгл За 58 минут теннисистка из Николаева позволила сопернице взять лишь один гейм.

На пути к первому четвертьфиналу сезона на турнире WTA Козлова реализовала 7 из 10 брейк-поинтов и сделала 25 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.

Читайте также: Стаховский пробился во второй круг в Марселе, Козлова успешно стартовала в Будапеште

Следующей соперницей Екатерины Козловой станет действующая чемпионка Будапешта Элисон ван Эйтванк, замыкающая топ-50 мирового рейтинга.

Екатерина Козлова (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 6:1

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Стаховский, Козлова

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:26 » Автор: Иван Мартынов
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх