Стаховский вышел в 1/4 финала в Марселе, вторая победа Козловой в Будапеште

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Стаховский в Марселе в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл 130-ю ракетку мира Грегуара Баррере и впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира АТР.В каждом сете Сергей сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче отыграл три брейк-поинта.За путевку в полуфинал Сергей Стаховский в пятницу поспорит с 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Украинец попробует прервать 19-матчевуюсерию поражений в поединках с теннисистами из топ-20.– Грегуар Баррере (Франция) – 6:3, 6:4Екатерина Козлова в Будапеште с третьей попытки впервые обыграла 95-ю ракетку мира из США Мэдисон Бренгл За 58 минут теннисистка из Николаева позволила сопернице взять лишь один гейм.На пути к первому четвертьфиналу сезона на турнире WTA Козлова реализовала 7 из 10 брейк-поинтов и сделала 25 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.Следующей соперницей Екатерины Козловой станет действующая чемпионка Будапешта Элисон ван Эйтванк, замыкающая топ-50 мирового рейтинга.- Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 6:1