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Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Ним», «Монако» остановил «Лион»
В чемпионате Франции по футболу сыграны матчи 26-го тура.
Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» в домашнем матче разобраться с «Нимом». У подопечных Томаса Тухеля 22 победы в 25 матчах – если парижане продолжат в том же духе, то побьют свой же рекорд по количеству набранных очков за сезон.
«Монако» на домашней арене переиграл «Лион» и отдалился от зоны вылета на пять очков. Поражение от монегасков стоило «Ткачам» потери контакта с «Лиллем», который в борьбе за серебро оторвался от ближайшего преследователя на пять очков.
Результаты матчей 26-го тура:
Тулуза - Кан 1:1
Голы: Градель, 90 - Кривелли, 45
Монпелье - Реймс 2:4
Голы: Конгре, 6, Лаборд, 55 - Уден, 27, 70, Зенели, 47 (с пенальти), Чаваррия, 88
Нант - Бордо 1:0
Гол: Паллуа, 51
Ренн - Марсель 1:1
Голы: Андре, 7, Жермен, 56
Монако - Лион 2:0
Голы: Желсон Мартинш, 18, Рони Лопеш, 27
ПСЖ - Ним 3:0
Голы: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89
Генгам - Анже 1:0
Гол: До, 90
Амьен - Ницца 1:0
Гол: Гирасси, 11
Дижон - Сент-Этьен 0:1
Гол: Суботич, 64
Страсбург - Лилль 1:1
Голы: Гонсалвес, 68 - Иконе, 42
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Монако», победы «Лиона» и «Марселя»
Лучшие бомбардиры:
22 – Мбаппе (ПСЖ)
17 – Кавани (ПСЖ)
16 – Пепе (Лилль)
13 – Неймар (ПСЖ)
12 – Товен (Марсель)
Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» в домашнем матче разобраться с «Нимом». У подопечных Томаса Тухеля 22 победы в 25 матчах – если парижане продолжат в том же духе, то побьют свой же рекорд по количеству набранных очков за сезон.
«Монако» на домашней арене переиграл «Лион» и отдалился от зоны вылета на пять очков. Поражение от монегасков стоило «Ткачам» потери контакта с «Лиллем», который в борьбе за серебро оторвался от ближайшего преследователя на пять очков.
Результаты матчей 26-го тура:
Тулуза - Кан 1:1
Голы: Градель, 90 - Кривелли, 45
Монпелье - Реймс 2:4
Голы: Конгре, 6, Лаборд, 55 - Уден, 27, 70, Зенели, 47 (с пенальти), Чаваррия, 88
Нант - Бордо 1:0
Гол: Паллуа, 51
Ренн - Марсель 1:1
Голы: Андре, 7, Жермен, 56
Монако - Лион 2:0
Голы: Желсон Мартинш, 18, Рони Лопеш, 27
ПСЖ - Ним 3:0
Голы: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89
Генгам - Анже 1:0
Гол: До, 90
Амьен - Ницца 1:0
Гол: Гирасси, 11
Дижон - Сент-Этьен 0:1
Гол: Суботич, 64
Страсбург - Лилль 1:1
Голы: Гонсалвес, 68 - Иконе, 42
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Монако», победы «Лиона» и «Марселя»
Лучшие бомбардиры:
22 – Мбаппе (ПСЖ)
17 – Кавани (ПСЖ)
16 – Пепе (Лилль)
13 – Неймар (ПСЖ)
12 – Товен (Марсель)
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