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Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Ним», «Монако» остановил «Лион»

Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Ним», «Монако» остановил «Лион»В чемпионате Франции по футболу сыграны матчи 26-го тура.

Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» в домашнем матче разобраться с «Нимом». У подопечных Томаса Тухеля 22 победы в 25 матчах – если парижане продолжат в том же духе, то побьют свой же рекорд по количеству набранных очков за сезон.

«Монако» на домашней арене переиграл «Лион» и отдалился от зоны вылета на пять очков. Поражение от монегасков стоило «Ткачам» потери контакта с «Лиллем», который в борьбе за серебро оторвался от ближайшего преследователя на пять очков.

Результаты матчей 26-го тура:

Тулуза - Кан 1:1
Голы: Градель, 90 - Кривелли, 45

Монпелье - Реймс 2:4
Голы: Конгре, 6, Лаборд, 55 - Уден, 27, 70, Зенели, 47 (с пенальти), Чаваррия, 88

Нант - Бордо 1:0
Гол: Паллуа, 51

Ренн - Марсель 1:1
Голы: Андре, 7, Жермен, 56

Монако - Лион 2:0
Голы: Желсон Мартинш, 18, Рони Лопеш, 27

ПСЖ - Ним 3:0
Голы: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89

Генгам - Анже 1:0
Гол: До, 90

Амьен - Ницца 1:0
Гол: Гирасси, 11

Дижон - Сент-Этьен 0:1
Гол: Суботич, 64

Страсбург - Лилль 1:1
Голы: Гонсалвес, 68 - Иконе, 42

Турнирная таблица:

Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Ним», «Монако» остановил «Лион»







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Лучшие бомбардиры:

22 – Мбаппе (ПСЖ)
17 – Кавани (ПСЖ)
16 – Пепе (Лилль)
13 – Неймар (ПСЖ)
12 – Товен (Марсель)

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 Теги: чемпионат Франции, ПСЖ, Монако

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Сегодня, 09:32 » Автор: Иван Мартынов
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