Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Ним», «Монако» остановил «Лион»

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Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» в домашнем матче разобраться с «Нимом». У подопечных Томаса Тухеля 22 победы в 25 матчах – если парижане продолжат в том же духе, то побьют свой же рекорд по количеству набранных очков за сезон.«Монако» на домашней арене переиграл «Лион» и отдалился от зоны вылета на пять очков. Поражение от монегасков стоило «Ткачам» потери контакта с «Лиллем», который в борьбе за серебро оторвался от ближайшего преследователя на пять очков.Тулуза - Кан 1:1Голы: Градель, 90 - Кривелли, 45Монпелье -2:4Голы: Конгре, 6, Лаборд, 55 - Уден, 27, 70, Зенели, 47 (с пенальти), Чаваррия, 88- Бордо 1:0Гол: Паллуа, 51Ренн - Марсель 1:1Голы: Андре, 7, Жермен, 56- Лион 2:0Голы: Желсон Мартинш, 18, Рони Лопеш, 27- Ним 3:0Голы: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89- Анже 1:0Гол: До, 90- Ницца 1:0Гол: Гирасси, 11Дижон -0:1Гол: Суботич, 64Страсбург - Лилль 1:1Голы: Гонсалвес, 68 - Иконе, 4222 – Мбаппе (ПСЖ)17 – Кавани (ПСЖ)16 – Пепе (Лилль)13 – Неймар (ПСЖ)12 – Товен (Марсель)