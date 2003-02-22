НБА: «Торонто» обыграл «Бостон», «Денвер» сильнее «Оклахомы»

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Затяжной рывок во второй четверти помог «Торонто» в домашнем матче легко разгромить «Бостон». Самым результативным у канадцев стал Паскаль Сиакам (25+8 подборов), еще 21 очко на счету Кавая Леонарда. Один из худших матчей сезона провел лидер «Селтикс» Кайри Ирвинг, который за 27 минут набрал лишь 7 очков.Феноменальная игра Николы Йокича (36+9 подборов+10 передач) привела «Денвер» к домашней победе над «Оклахомой». Три главных звезды «Тандер» Рассел Уэстбрук (22+14 подборов+9 передач), Пол Джордж (25+8 подборов+7 передач) и Стивен Адамс (15+5 подборов) завершили игру с суммарным показателем полезности «-43».«Орландо» провалил решающую четверть выездного матча против «Нью-Йорка» и отдалился от зоны плей-офф. Главной причиной успеха «Никс» стала мощная игра резервистов – Эммануэль Мудиай за 31 минуту набрал 19 очков, а Митчелл Робинсон к солидному дабл-даблу (17+14 подборов) добавил 6 блок-шотов.Нью-Йорк – Орландо 108:103 (20:34, 36:27, 22:29, 30:13)Денвер – Оклахома 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34)Торонто – Бостон 118:95 (30:32, 36:13, 29:23, 23:27)