«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании

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После голевой ничьи в первом матче «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» устраивали нули, и в первом тайме хозяева успешно держали нужный счет. Более того, «Реал» был ближе к забитому мячу, но Винисиус и Бензема несколько раз простили оборону «Барселоны».Во втором тайме «Барселона» показала «Реалу», как нужно использовать свои шансы в атаке. На 50-й минуте Дембеле в штрафной нашел Суарес, а уругваец бильярдным ударом поразил ближний нижний угол.«Реал» продолжил транжирить свои моменты, за что «Сливочных» наказал свой же игрок – на 69-й минуте Варан срезал мяч в собственные ворота после прострела Дембеле.Наконец, на 73-й минуте Суарес заработал и реализовал пенальти, став третьим футболистом в истории «Барселоны», которому удалось забить в матчах с «Реалом» как минимум 11 голов.«Барселона» в шестой раз подряд вышла в финал Кубка Испании, а соперник каталонцев по решающему матчу определится в противостоянии между «Валенсией» и «Бетисом».Реал -0:3 (первый матч - 1:1)Голы: Суарес, 50, 73 (с пенальти), Варан, 69 (автогол)Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Кроос - Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81)тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Роберто - Месси, Суарес (Видаль, 79), Дембеле (Коутиньо, 75)Предупреждения: Васкес, Каземиро - Бускетс, Семеду