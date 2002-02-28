НХЛ: «Бостон» остановил «Тампу», «Айлендерс» разбили «Торонто»

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«Бостон» прервал 10-матчевую победную серию «Тампы-Бэй» - в решающем периоде «Брюинз» за полторы минуты забросили три шайбы и сняли вопросы о победителе игры. Победную шайбу забросил Джейк Дебраск, а Ноэль Эккиари, Тори Крюг и Дэнтон Хейнен набрали по два очка.«Айлендерс» впервые с 2002 года на домашнем льду разгромили «Торонто» с отрывом в 5 шайб, что позволило хозяевам потеснить «Вашингтон» с первой строки Столичного дивизиона. Голкипер «Айлендерс» Робин Ленер совершил 36 сэйвов, а победную шайбу на четвертой минуте второго периода забросил Андерс Ли.Главным героем дня стал форвард «Аризоны» Брэд Ричардсон, которому в победном матче против «Ванкувера» удалось оформить покер. Ричардсон за одну игру забросил больше шайб, чем за весь прошлый сезон, а также стал первым автором первого за 22 года покера в истории «Койотов».Айлендерс – Торонто – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)Коламбус – Филадельфия – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1)Оттава – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)Бостон – Тампа-Бэй – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)Аризона – Ванкувер – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)Вегас – Флорида – 6:5 (1:3, 3:1, 1:1)Лос-Анджелес – Даллас – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)