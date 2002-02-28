Раздел: Спорт
Тренер «Львова» близок к отставке
Главный тренер «Львова» Юрий Бакалов может стать безработным.
Как сообщает портал «FootBoom», Бакалов покинет пост главного тренера «Львова», если клуб в ближайшем матче Премьер-лиги уступит «Карпатам».
Главной причиной вероятной отставки Бакалова называются разногласия с руководством клуба по трансферной политике. Во время зимнего окна
трансферов «Львов» подписал шестерых бразильцев и отпустил пятерых игроков с украинским паспортом.
Источник отмечает, что мнение Бакалова не учитывалось при заключении контрактов с новичками. Качество новобранцев главного тренера «Львова» не
устраивает.
Бакалов возглавил «Львов» в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера Жилмара, который покинул клуб из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии.
Читайте также: «Реал» объявил об отставке Лопетеги
«Львов» после 19-ти туров с пятью победами занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От попадания в топ-6 команду Юрия Бакалова
отделяют четыре очка.
Как сообщает портал «FootBoom», Бакалов покинет пост главного тренера «Львова», если клуб в ближайшем матче Премьер-лиги уступит «Карпатам».
Главной причиной вероятной отставки Бакалова называются разногласия с руководством клуба по трансферной политике. Во время зимнего окна
трансферов «Львов» подписал шестерых бразильцев и отпустил пятерых игроков с украинским паспортом.
Источник отмечает, что мнение Бакалова не учитывалось при заключении контрактов с новичками. Качество новобранцев главного тренера «Львова» не
устраивает.
Бакалов возглавил «Львов» в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера Жилмара, который покинул клуб из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии.
Читайте также: «Реал» объявил об отставке Лопетеги
«Львов» после 19-ти туров с пятью победами занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От попадания в топ-6 команду Юрия Бакалова
отделяют четыре очка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий