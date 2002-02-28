Тренер «Львова» близок к отставке

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Как сообщает портал «FootBoom», Бакалов покинет пост главного тренера «Львова», если клуб в ближайшем матче Премьер-лиги уступит «Карпатам».Главной причиной вероятной отставки Бакалова называются разногласия с руководством клуба по трансферной политике. Во время зимнего окнатрансферов «Львов» подписал шестерых бразильцев и отпустил пятерых игроков с украинским паспортом.Источник отмечает, что мнение Бакалова не учитывалось при заключении контрактов с новичками. Качество новобранцев главного тренера «Львова» неустраивает.Бакалов возглавил «Львов» в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера Жилмара, который покинул клуб из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии.«Львов» после 19-ти туров с пятью победами занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От попадания в топ-6 команду Юрия Бакаловаотделяют четыре очка.