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Раздел: Спорт  
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Тренер «Львова» близок к отставке

Тренер «Львова» близок к отставкеГлавный тренер «Львова» Юрий Бакалов может стать безработным.

Как сообщает портал «FootBoom», Бакалов покинет пост главного тренера «Львова», если клуб в ближайшем матче Премьер-лиги уступит «Карпатам».

Главной причиной вероятной отставки Бакалова называются разногласия с руководством клуба по трансферной политике. Во время зимнего окна
трансферов «Львов» подписал шестерых бразильцев и отпустил пятерых игроков с украинским паспортом.

Источник отмечает, что мнение Бакалова не учитывалось при заключении контрактов с новичками. Качество новобранцев главного тренера «Львова» не
устраивает.

Бакалов возглавил «Львов» в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера Жилмара, который покинул клуб из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии.

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«Львов» после 19-ти туров с пятью победами занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От попадания в топ-6 команду Юрия Бакалова
отделяют четыре очка.
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 Теги: Львов, чемпионат Украины, Бакалов

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