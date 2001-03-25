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Раздел: Украина  
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Порошенко утвердил программу сотрудничества Украина - НАТО

Порошенко утвердил программу сотрудничества Украина - НАТОДокумент определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

Как отметили в пресс-службе, Годовая национальная программа (ГНП-2018) является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задания на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь до 2020 года. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

ГНП-2018 должна обеспечить выполнение приоритетных заданий сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договоренностей с НАТО.

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Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также ввода целеустремленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.
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 Теги: Документ, Порошенко, НАТО

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Сегодня, 21:41 » Автор: Едгар Букмирза
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