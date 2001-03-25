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В Киеве открыли бесплатную скорую помощь для собак. Видео
Проект помощи животным основали волонтёры.
Службу спасения бездомных животных организовали волонтеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtovod.
Они ищут в городе уличных кошек и собак и лечат их за свой счет.
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В скорой для животных убеждены, четвероногие должны быть окружены любовью, а потому, после лечения ищут хвостатым настоящие семьи.
Службу спасения бездомных животных организовали волонтеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtovod.
Они ищут в городе уличных кошек и собак и лечат их за свой счет.
Читайте также: Огромная белая акула испортила американцам рыбалку. Видео
В скорой для животных убеждены, четвероногие должны быть окружены любовью, а потому, после лечения ищут хвостатым настоящие семьи.
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