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В Киеве открыли бесплатную скорую помощь для собак. Видео

В Киеве открыли бесплатную скорую помощь для собак. Видео Проект помощи животным основали волонтёры.

Службу спасения бездомных животных организовали волонтеры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Avtovod.

Они ищут в городе уличных кошек и собак и лечат их за свой счет.

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В скорой для животных убеждены, четвероногие должны быть окружены любовью, а потому, после лечения ищут хвостатым настоящие семьи.

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 Теги: скорая помощь, собаки

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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