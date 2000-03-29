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Высланные из Украины дипломаты отправились в Россию. Видео

Высланные из Украины дипломаты отправились в Россию. Видео Представители дипмиссий улетели в Москву через Минск.

Российские дипломаты, которых признали персонами "нон грата" в Украине, уже покинули украинскую территорию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что первыми около 5:00 выехали двое служащих российского консульства в Одессе. По информации источников издания, домой они поехали машинами и пересекли границу в Сумской области.

Кроме Одессы, покинуть диппредставительства россияне должны во Львове, Харькове и Киеве. Украинское министерство иностранных дел не разглашает, сколько из них уже уехали. В свою очередь российский МИД утверждает, что все они пересекли украинскую границу.

Как сообщается, из Киева в Москву представители дипмиссий улетели с пересадкой в ​​Минске. Вылетали россияне из аэропорта Жуляны. Выезжали российские дипломаты из столицы Украины каждый своим ходом. Из арендованных столичных квартир, а кто и из посольства. Охрану диппредставительства в связи с выселением работников не усиливали.

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По данным издания, в Жулянах себя российские дипломаты не проявляли, пообедали в ресторане итальянской кухни, пили воду и чай. К самолету их повезли отдельным автобусом, как пассажиров бизнес-класса.

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 Теги: Россия, дипломаты

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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