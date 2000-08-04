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В Запорожье уничтожили сквер Яланского. Видео
Всего рабочие спилили около 500 деревьев.
В Запорожье уничтожили сквер Яланского, на месте которого запланировано строительство торгового центра. Опустошенный участок земли, где находился сквер, журналисты сняли с высоты птичьего полета, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
В частности, на видео зафиксирована работа по очистке территории и уже спиленные деревья. По данным издания, всего рабочие спилили около 500 деревьев.
Отмечается, что против уничтожения сквера выступали местные жители и активисты. Молодой человек приковала себя к дереву в знак протеста. На место вызвали полицию, однако правоохранители заявили, что уничтожение деревьев проходит в рамках закона.
Как сообщается, участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.
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Сквер радовал горожан с 60-х годов прошлого века. Его уничтожили за несколько часов.
В Запорожье уничтожили сквер Яланского, на месте которого запланировано строительство торгового центра. Опустошенный участок земли, где находился сквер, журналисты сняли с высоты птичьего полета, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
В частности, на видео зафиксирована работа по очистке территории и уже спиленные деревья. По данным издания, всего рабочие спилили около 500 деревьев.
Отмечается, что против уничтожения сквера выступали местные жители и активисты. Молодой человек приковала себя к дереву в знак протеста. На место вызвали полицию, однако правоохранители заявили, что уничтожение деревьев проходит в рамках закона.
Как сообщается, участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.
Читайте также: В Севастополе появился надгробный памятник сыну Януковича. Видео
Сквер радовал горожан с 60-х годов прошлого века. Его уничтожили за несколько часов.
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