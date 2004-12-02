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В Киеве сотни радикалов пикетируют АП. Видео

В Киеве сотни радикалов пикетируют АП. ВидеоАктивисты устроили антироссийский митинг и пошли на Банковую.

В Киеве активисты пришли на антироссийский митинг "Бой кремлевским оккупантам".

Об этом сообщает партия "Национальный корпус" на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Партии "Национальный корпус" и "Национальная дружина" пришли к Администрации президента на улицу Банковая. По их мнению Порошенко должен противостоять кремлевским оккупантам на фронте, в политике и бизнесе.

"Сегодня мы вместе с вами идем к Администрации президента, где поставим требования действующей власти, основанные на адекватном понимании того, что в Украине идет война, на понимании, где противник, а где свой", - сказал спикер "Национального Корпуса" Александр Алферов.

Также во время акции он заявил, что сотрудничество с российским бизнесом во время войны с РФ - полный абсурд.

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"Не может такого быть, чтобы русская армия покупала патроны за счет своего бизнеса в Украине. Не может быть, чтобы в Украине, где 5 лет идет война, легально действовала агентурная сеть РФ", - отметил представитель "Нацкорпуса".



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 Теги: протест, националисты, Киев

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Сегодня, 14:45 » Автор: Ирина Шевченко
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