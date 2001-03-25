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Overwatch подбирается к очередному событию

Overwatch подбирается к очередному событиюВ прошлом году разработчики предлагали пережить восстание омников в Великобритании.

Overwatch подбирается к очередному событию, которое, наверное, больше всего обрадует любителей покопаться в сюжетных тонкостях. В прошлом году мы смотрели на первое боевое задание Трейсер в рамках ивента «Мятеж», а в этом, скорее всего, увидим что-то другое, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Blizzard Entertainment опубликовала тизер, в котором говорится о неком архиве операций Overwatch и стоит дата рассекречивания — 10 апреля. По всей видимости, именно в этот день стартует следующее игровое событие.

В тизере также спрятаны и некоторые другие намёки. Поклонники изучили помехи с фоновыми картинками и считают, что сюжет нового ивента будет происходить за год до «Мятежа», а главными героями выступят агенты Blackwatch — Жнец, Маккри, Гэндзи и Мойра. Либо кто-нибудь ещё, если Blizzard разродится новыми подробностями о вселенной Overwatch.

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Напомним, что в прошлом году разработчики предлагали пережить восстание омников в Великобритании. Четвёрка персонажей выполняла цепочку заданий и попутно отбивалась от волн агрессивных роботов. Полагаем, в этот раз мятеж на Кингс Роу тоже вернётся, но уже не будет, так сказать, основным блюдом.
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 Теги: Overwatch, событие

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Сегодня, 13:17 » Автор: Богдан Процив
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