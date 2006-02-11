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В Call of Duty вернется сюжетная кампания
Call of Duty: Black Ops 4 вышла без одиночного режима.
В последнем квартальном отчете компания Activision Blizzard поделилась своими планами на следующую часть игры Call of Duty. По словам президента компании Роба Костича, шутер получит масштабную сюжетную кампанию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что прошлогодняя Call of Duty: Black Ops 4 вышла без одиночного режима. Зато в игре сделали акцент на мультиплеерные сражения, сообщает DSOGaming.
Похоже, это решение оценили не все геймеры, и теперь издатель пошел им навстречу, подтвердив наличие сюжетной кампании в шутере. Также разработчики обещают кооператив и множество многопользовательских развлечений.
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Следующей частью серии должна стать Modern Warfare 4 от студии Infinity Ward.
В последнем квартальном отчете компания Activision Blizzard поделилась своими планами на следующую часть игры Call of Duty. По словам президента компании Роба Костича, шутер получит масштабную сюжетную кампанию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что прошлогодняя Call of Duty: Black Ops 4 вышла без одиночного режима. Зато в игре сделали акцент на мультиплеерные сражения, сообщает DSOGaming.
Похоже, это решение оценили не все геймеры, и теперь издатель пошел им навстречу, подтвердив наличие сюжетной кампании в шутере. Также разработчики обещают кооператив и множество многопользовательских развлечений.
Читайте также: В этом году выйдет переиздание Call of Duty: Modern Warfare 2
Следующей частью серии должна стать Modern Warfare 4 от студии Infinity Ward.
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