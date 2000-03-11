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Раздел: Культура  
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Известная украинская телеведущая похвасталась ярким фото с эксклюзивным авто

Известная украинская телеведущая похвасталась ярким фото с эксклюзивным автоСъемка состоялась в элитном автосалоне.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, известная по участию в проектах "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала снимок на фоне эксклюзивного желтого авто. Такие "недевичьи радости" она показала на странице в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известная телеведущая, которая совместно с Юрием Горбуновым воспитывает двоих детей, успевает не только на съемки популярных телепроектов, но и отдыхать и посещать стильные светские мероприятия. Так, Катя Осадчая опубликовала фото с эксклюзивным Рorsсhe.

Малышка на миллион. Недевичьи радости: 700 лошадиных сил, карбоновый капот и крыша, и цвет. Когда-то и у меня будет такое авто,– подписала снимок ведущая.

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На фото звезда позирует в черном стильном комбинезоне, который она дополнила бело-розовыми кроссовками.

Известная украинская телеведущая похвасталась ярким фото с эксклюзивным авто

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 Теги: Осадчая, фото

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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