Раздел: Культура
Известная украинская телеведущая похвасталась ярким фото с эксклюзивным авто
Съемка состоялась в элитном автосалоне.
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, известная по участию в проектах "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала снимок на фоне эксклюзивного желтого авто. Такие "недевичьи радости" она показала на странице в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная телеведущая, которая совместно с Юрием Горбуновым воспитывает двоих детей, успевает не только на съемки популярных телепроектов, но и отдыхать и посещать стильные светские мероприятия. Так, Катя Осадчая опубликовала фото с эксклюзивным Рorsсhe.
Малышка на миллион. Недевичьи радости: 700 лошадиных сил, карбоновый капот и крыша, и цвет. Когда-то и у меня будет такое авто,– подписала снимок ведущая.
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На фото звезда позирует в черном стильном комбинезоне, который она дополнила бело-розовыми кроссовками.
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, известная по участию в проектах "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала снимок на фоне эксклюзивного желтого авто. Такие "недевичьи радости" она показала на странице в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная телеведущая, которая совместно с Юрием Горбуновым воспитывает двоих детей, успевает не только на съемки популярных телепроектов, но и отдыхать и посещать стильные светские мероприятия. Так, Катя Осадчая опубликовала фото с эксклюзивным Рorsсhe.
Малышка на миллион. Недевичьи радости: 700 лошадиных сил, карбоновый капот и крыша, и цвет. Когда-то и у меня будет такое авто,– подписала снимок ведущая.
Читайте также: Популярная украинская певица и телеведущая восхитила ярким бьюти-образом
На фото звезда позирует в черном стильном комбинезоне, который она дополнила бело-розовыми кроссовками.
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